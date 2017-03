Auden AG erhöht Anteil am Portfoliounternehmen Fanmiles auf 11,7 Prozent im Rahmen einer Pre-Series-A-Finanzierungsrunde

DGAP-News: Auden AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Auden AG erhöht Anteil am Portfoliounternehmen Fanmiles auf 11,7 Prozent im Rahmen einer Pre-Series-A-Finanzierungsrunde

01.03.2017 / 09:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Auden AG und Philipp Lahm Holding bauen Engagement als Gesellschafter weiter aus - Fanmiles startet offenes Entwickler-Programm für seine universelle Loyalty-Währung - Die Vision ist es, die weltweit führende Währung für Loyalitätsprogramme und -Lösungen zu werden

Berlin - Das Loyalty-Tech-Startup Fanmiles hat erfolgreich die nächste Finanzierungsrunde auf einer Bewertung von 30 Mio. Euro abgeschlossen. Genutzt wird die Investitionssumme für das weitere Wachstum, insbesondere für den Ausbau des Tech-Departments sowie des internationalen Partnernetzwerkes vom Berliner Standort aus. Darüber hinaus wurde, wie bereits vorab angekündigt, das Produkt und die technologische Plattform weiterentwickelt - neben Fußball-Stars, die auf Facebook ihre Fans mit Loyalty-Kampagnen belohnen, sind nun auch native Integrationen über das erste offene Entwickler-Programm im Bereich Loyalty-Technologie möglich. Zu bestehenden Kunden gehören Sport1, Intersport, ESL (Electronic Sports League), CineStar, Adidas, EA Games, sowie die Bundesligisten FC Schalke 04, Hertha BSC und Bayer 04 Leverkusen.

Nach Meilensteinen wie der Übernahme der App Vamos und dem Fanmiles-App Launch pünktlich zur EM 2016 entwickelt sich Fanmiles nun zum weltweit ersten, offenen Loyalty-Ökosystem. Neben Social-Media Loyalty-Kampagnen namhafter Fußball-Stars, ermöglicht das Fanmiles Developers Programm ab sofort Unternehmen jeder Größe, Loyalty-Lösungen und Programme mit der weltweit gültigen, offenen Loyalty-Währung fanmiles auszustatten. Hierdurch sollen Nutzer in Zukunft flächendeckend und über Partner hinweg durch ihre Aktivität und Loyalität fanmiles sammeln können, die dann im gesamten Partnernetzwerk für exklusive und attraktive Prämien eingelöst werden können. Die Vision von Fanmiles ist es, die weltweit führende Loyalty-Währung für Loyalitätsprogramme und -Lösungen zu werden und dadurch Business-Partnern und Entwicklern nachhaltig die Möglichkeit zu geben, direkt in die Kundenbindung (Retention) zu investieren.

"Seine Kunden zu kennen und zu halten ist Grundvoraussetzung für jeden Unternehmenserfolg. Da die Akquise eines neuen Kunden fünfmal teurer ist als einen bestehenden Kunden zu halten, sollte Customer Retention im absoluten Mittelpunkt der Marketingaktivitäten stehen. Mit Fanmiles bieten wir Unternehmen die erste Plattform, mit der über native Integrationen direkt in die Retention der eigenen Kunden investiert werden kann", so Fanmiles Gründer Fabian Schmidt. "Dabei kann eine Steigerung der Customer Retention um 5% die Gewinne um bis zu 95% steigern."

"Die aktuellen Entwicklungen bei Fanmiles, sowohl kunden- als auch produktseitig, überzeugen und begeistern uns weiterhin. Wir waren daher bereit uns im Rahmen dieser Zwischenrunde über unseren Pro-rata-Anteil zu engagieren, da wir die anstehende Series-A-Finanzierungrunde auf einem deutlich höheren Bewertungsniveau erwarten", so Christofer Radic, Vorstand der Auden AG.

Über Auden AG: Die Auden AG mit Hauptsitz in Berlin investiert gezielt in sorgfältig ausgewählte wachstumsstarke Unternehmen. Die Gesellschaft verfolgt einen aktiven, wertorientierten Beteiligungsansatz und fördert ihre Portfoliofirmen fortlaufend durch ihr Netzwerk und Expertise. Durch die strenge Vorauswahl möglicher Engagements und die aktive Betreuung der eingegangenen Beteiligungen können sich Family Offices und Institutionelle Investoren ebenso wie Privatanleger die außerordentlichen Renditechancen in diesem komplexen und von außen schwer zugänglichen Markt sichern. Die Auden AG als börsennotiertes Fondsvehikel wird mehrheitlich vom Fondsmanagement gehalten und finanziert. So entstehen absolut gleichgerichtete Interessen von Fondsmanager und Anleger, welche noch dadurch untermauert werden, da die Gesellschaft keinerlei Gebühren oder Carry-/ Gewinnbeteiligungen einfordert.

Disclaimer: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Auden AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Auden AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Kontakt: Auden AG Am Kupfergraben 6 10117 Berlin Tel.: + 49 30 80494800 Fax: + 49 30 80494809 E-Mail: ir@auden.com

01.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Auden AG Am Kupfergraben 6 10117 Berlin Deutschland Telefon: + 49 30 80494800 Fax: + 49 30 80494809 E-Mail: info@auden.com Internet: www.auden.com ISIN: DE000A161440 WKN: A16144

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

549183 01.03.2017

ISIN DE000A161440

AXC0105 2017-03-01/09:53