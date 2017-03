Sixt Leasing führt als erster Anbieter 'Flatrate für die Straße' zusammen mit einem vollständigen Online-Bestellprozess ein - Kooperation mit 1&1 gestartet

DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Markteinführung/Kooperation Sixt Leasing führt als erster Anbieter 'Flatrate für die Straße' zusammen mit einem vollständigen Online-Bestellprozess ein - Kooperation mit 1&1 gestartet

01.03.2017 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Sixt Leasing führt als erster Anbieter "Flatrate für die Straße" zusammen mit einem vollständigen Online-Bestellprozess ein - Kooperation mit 1&1 gestartet

- Zukunftsweisendes Angebot: Flexible 12- bis 30-Monats-Flatrate für einen top ausgestatteten Peugeot 208 inklusive Zulassung, Überführung, Steuern und Versicherung ab 99,99 Euro (inkl. MwSt.) - Digitalisierter Warenkorb: Online-Neuwagenbestellung und Vertragsabschluss mit Video-Ident und eSign - Starker Partner: 1&1 als Pionier im Mobilfunk unterstreicht als Kooperationspartner die Innovationskraft von Sixt Leasing im Online Retail für Neufahrzeuge - Vorstandsvorsitzender Rudolf Rizzolli: "Unsere Kunden wollen keine Autos kaufen, sondern wünschen sich Mobilität - am besten online, flexibel und zu einer planbaren, günstigen All-In-Flatrate."

Pullach, 1. März 2017 - Die Sixt Leasing SE, eine der größten banken- und herstellerunabhängigen Full-Service-Leasinggesellschaften in Deutschland, pilotiert seit heute ihre Vision vom Neuwagen-Vertrieb der Zukunft. Erstmals haben Kunden die Möglichkeit, eine Neuwagen-Flatrate in einem durchgehend digitalen Bestellvorgang zu nutzen. Um dieses Angebot im Markt einzuführen, ist das Unternehmen eine exklusive Vertriebskooperation mit dem Mobilfunk- und Internetanbieter 1&1 eingegangen. Damit zeigt Sixt Leasing, wohin sich der Neuwagenmarkt in Deutschland in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Rudolf Rizzolli, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Der Markt für Neufahrzeuge ist der letzte große Markt in Deutschland, der nicht digitalisiert ist. Der Vertrieb läuft immer noch fast ausschließlich über den klassischen lokalen Handel. Eine wachsende Anzahl an Kunden will ihr Fahrzeug aber genauso wie andere Konsumgüter nicht nur online vergleichen, sondern auch online bestellen und am besten eine monatliche Flatrate für die Nutzung zahlen, die sämtliche Dienstleistungen und Kosten rund um das Fahrzeug beinhaltet. Sixt Leasing ist in der Pole Position, um die Digitalisierung dieses allein in Deutschland fast 100 Milliarden Euro großen Marktes voranzutreiben."

Die im Rahmen der Kooperation mit 1&1 angebotene Neuwagen-Flatrate umfasst die Nutzung eines umfangreich ausgestatteten Peugeot 208 von sixt- neuwagen.de. Für 99,99 Euro (inkl. MwSt.) im Monat erhalten Kunden ein fabrikneues Fahrzeug, volle Herstellergarantie und ein Rundum-Sorglos- Paket, in dem sämtliche Kosten für Überführung, Zulassung, Steuern und Versicherung enthalten sind. Eine Anzahlung ist nicht nötig. Lackierung, Laufzeit und Laufleistung können individuell anpasst werden. Mit der zusätzlich buchbaren Flexi-Lease Option lässt sich die 12-monatige Laufzeit auch zu einem späteren Zeitpunkt noch flexibel auf bis zu 30 Monate ausweiten.

Der Bestellvorgang wird erstmals von einem von sixt-neuwagen.de entwickelten, durchgehend digitalen E-Commerce-Verfahren unterstützt. So können sich Kunden ganz einfach ihre Wunschkonfiguration in den Online- Warenkorb legen und sämtliche Bestellschritte über ihr Endgerät vornehmen. Durch eSign, Video-Ident-Verfahren und Online-Kreditprüfung läuft der gesamte Prozess zur Bestellung eines Neuwagens auf Basis einer monatlichen Rate komplett digital ab. Der neue Prozess steht während des Aktionszeitraums exklusiv Kunden von 1&1 zur Verfügung, die eine 1&1 All- Net-Flat buchen.

Rudolf Rizzolli: "Mit Einführung unserer Online-Plattform sixt-neuwagen.de im Jahr 2012 haben wir eine Alternative zum lokalen Handel geschaffen. Nun gehört auch das Ausdrucken, Ausfüllen und Unterschreiben von Dokumenten sowie der Gang zur Post der Vergangenheit an. Mit diesen Neuerungen haben wir die letzte analoge Lücke im Bestellprozess geschlossen. Die Zukunft des Neuwagenmarktes ist digital."

In der heute gestarteten Vertriebskooperation zwischen 1&1 und Sixt Neuwagen schließen sich zwei Marken zusammen, die sehr gut zusammenpassen, weil sie für digitale Innovationen und kundenorientierte Prozesse stehen. Das bekannte und bei Kunden beliebte Prinzip der Flatrate wird dabei nun auch auf das Produkt Neuwagen übertragen. Mit der "Flatrate für die Straße", also einem All-In-Mobilitätspaket mit Ratenzahlung, dessen Laufzeit flexibel nach den individuellen Bedürfnissen gestaltet werden kann, baut Sixt Neuwagen sein Angebot konsequent aus und stärkt damit seine Position als First Mover im Online-Neuwagenmarkt. Die gemeinsame Aktion läuft bis Ende Juni 2017 und wird durch eine Werbekampagne in Fernsehen, Internet und Printmedien begleitet.

---

Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der führenden unabhängigen Leasingdienstleister für Automobile in Deutschland und darüber hinaus im Flottenleasing und Flottenmanagement auch in anderen europäischen Ländern tätig. Mit einem Full-Service-Angebot unterstützt das Unternehmen die Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.

Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattform sixt- neuwagen.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement.

Die Sixt Leasing SE ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Jahr 2015 auf 665 Mio. Euro.

www.sixt-leasing.de

Kontakt: Sixt Leasing SE Corporate Communications Stefan Kraus +49 89 74444 - 4518 ir-leasing@sixt.com

01.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt Leasing SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 744 44 - 4518 Fax: +49 (0)89 744 44 - 8 4518 E-Mail: ir-leasing@sixt.com

Internet: http://www.sixt-leasing.de

ISIN: DE000A0DPRE6 WKN: A0DPRE

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

549115 01.03.2017

ISIN DE000A0DPRE6

AXC0108 2017-03-01/10:00