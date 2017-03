Linz - Die mit Spannung erwartete gestrige Rede von Präsident Trump strotzte mit Ankündigungen der Superlative: Eine Billion USD soll in die marode Infrastruktur investiert werden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Damit sollten "Millionen neue Jobs" entstehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...