Schaltbau Gruppe: Mit neuem Vorstandsteam zurück auf die Erfolgsspur

DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Schaltbau Gruppe: Mit neuem Vorstandsteam zurück auf die Erfolgsspur

01.03.2017 / 10:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Designierter Vorstandssprecher Dr. Bertram Stausberg ist Experte für die nachhaltige strategische Ausrichtung von Produktions- und Technologieunternehmen - Helmut Meyer bleibt bis auf Weiteres an Bord und fokussiert sich auf die Bereinigung von Problemfeldern München, 1. März 2017. Die Schaltbau Gruppe, einer der weltweit führenden Zulieferer für Rolling Stock, Bahninfrastruktur und Investitionsgüter, treibt ihre strategische Weiterentwicklung mit einer Neubesetzung im Vorstand voran. Wie heute per Ad-hoc-Meldung mitgeteilt, hat der Aufsichtsrat der Schaltbau Holding AG Dr. Bertram Stausberg (50) mit Wirkung zum 1. April 2017 und für die Dauer von drei Jahren zum neuen Sprecher des Vorstands ernannt. Der promovierte Maschinenbau-Ingenieur (RWTH Aachen) startete seine berufliche Laufbahn bei Bertelsmann und sammelte erste Führungserfahrung als Produktionsleiter bei Gruner Druck (später Prinovis) Itzehoe. 2010 wurde er zum Geschäftsführer mit Zuständigkeit für mehrere Prinovis-Standorte ernannt, im Jahr 2012 folgte die Ernennung zum CEO der Druckeinheit Be-Printers von Bertelsmann sowie - in Personalunion - des Tiefdruckunternehmens Prinovis. Im Juni 2013 zog Dr. Bertram Stausberg in das Group Management Committee (GMC) von Bertelsmann ein. Ab Januar 2016 war er schließlich als Co-CEO für die neugegründete Bertelsmann Printing Group verantwortlich, den mit einem Umsatz von 1,7 Mrd. Euro und 9.000 Mitarbeitern größten Druckerei-Verbund Europas. "Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in der nachhaltigen strategischen Ausrichtung von Produktionsunternehmen in eine technologisch führende Verkehrstechnik-Gruppe einzubringen", sagt Dr. Stausberg. "Unser gemeinsames Ziel ist, Schaltbau zusammen mit ihren etablierten Marken Schaltbau Bode und Schaltbau Pintsch in den jeweiligen Kernmärkten noch stärker zu positionieren und unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen. So wollen wir auch das Vertrauen der Aktionäre zurückerobern." Helmut Meyer, der am 24. November zunächst für die Dauer von sechs Monaten vom Aufsichtsrat in den Vorstand delegiert wurde und aktuell das Amt des Vorstandssprechers ausübt, wird dem Vorstand bis auf Weiteres angehören und die eingeleiteten Maßnahmen zur Bereinigung von Problemfeldern unter anderem in Spanien, Brasilien und China zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. "Durch gewagte Akquisitionen und Projekte im Ausland hat die Schaltbau Gruppe zuletzt an Ertragskraft eingebüßt", kommentiert Meyer. "Dies werden wir umdrehen, indem wir komplexe Strukturen vereinfachen, die Effizienz in den Werken steigern und Kundenprojekte margenorientiert steuern." Das schließe auch die Anpassung der Organisationsstruktur an Markterfordernisse und die Stärkung der Managementebene in den operativen Führungsgesellschaften mit ein. Finanzvorstand Thomas Dippold und der für Mobile Verkehrstechnik zuständige Ralf Klädtke gehören dem Vorstand mit unveränderter Ressortzuständigkeit weiter an.

Kontakt: Andreas Martin Edelman.ergo GmbH Pelkovenstr. 147 80992 München Tel. 0172 - 66 77 593 andreas.martin@edelmanergo.com

01.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland Telefon: 089 - 93005 - 209 Fax: 089 - 93005 - 318 E-Mail: bloch@schaltbau.de Internet: www.schaltbau.de ISIN: DE0007170300 WKN: 717030

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

549221 01.03.2017

ISIN DE0007170300

AXC0126 2017-03-01/10:44