Unterföhring (ots) - 1. März 2017. Altenpflege liegt im Trend: Mit 14,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte Matthias Schweighöfer nicht nur für Ruth-Maria Kubitschek als "Frau Ella", sondern auch für den Prime-Time-Sieg in SAT.1. Im Anschluss kam "akte 20.17" mit 10,0 Prozent Marktanteil auf einen Jahresbestwert (E 14-49 J.).



Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 01.03.2017 (vorläufig gewichtet: 28.02.2017)



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Kommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2