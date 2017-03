1. März 2017, 9.00 Uhr - das neue KMU-Segment "Scale" der Börse Frankfurt wurde mit dem Läuten der Börsenglocke am Morgen eröffnet. Das neue Segment ersetzt den Entry Standard für Aktien und Unternehmensanleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse und soll den Zugang zu Investoren für kleine und mittlere Unternehmen verbessern. Zudem soll das Nachfolgesegment des Entry Standard Anlegern erhöhte Transparenz durch strengere Einbeziehungs- und Folgepflichten bieten. Rund 40 Unternehmen (Emittenten von Anleihen und Aktien) erfüllen die Zugangsvoraussetzungen für "Scale" und wechseln als Gründungsmitglieder in das neue Segment.

Karlsberg Brauerei GmbH

So notiert die Karlsberg Brauerei GmbH mit ihrer Unternehmensanleihe (A2AATX) seit heute im neuen Qualitätssegment "Scale" der Börse Frankfurt.

"Wir haben uns im vergangenen Jahr bewusst für eine zweite Anleiheemission und damit die erneute Finanzierung über den Kapitalmarkt entschieden. Als ebenso traditionsreiches wie modernes Familienunternehmen bekennen wir uns klar zum Kapitalmarkt, in dem wir uns seit 2012 als verlässlicher Partner und solides Investment etabliert haben. Der Wechsel in das neue Qualitätssegment der ...

