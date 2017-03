Im Februar ging es wieder abwärts für die Commerzbank-Aktie. So bildete sich eine schwarze Monatskerze. Doch die kurzfristige Zeitebene der Tageskerzen zeigt auf, dass sich der Wert in den letzten Tagen an einer wesentlichen Unterstützungszone stabilisieren konnte und sich heute hiervon nach oben ablöst. Damit wäre nun eine kurzfristige Erholung in Richtung einer Widerstandszone im Bereich 7,80 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...