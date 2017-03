H&R GmbH & Co. KGaA: Operatives Ergebnis signifikant über Vorjahresniveau

DGAP-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis H&R GmbH & Co. KGaA: Operatives Ergebnis signifikant über Vorjahresniveau

01.03.2017 / 13:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Insiderinformation gem. Art 17 MAR

Geschäftsergebnisse 2016

H&R GmbH & Co. KGaA: Operatives Ergebnis signifikant über Vorjahresniveau

- Nettoergebnis um fast 43 Prozent auf EUR 38,4 Mio. gesteigert - EBITDA-Verbesserung auf nunmehr EUR 101,4 Mio., positive Beiträge aller Segmente - Ergebnis im oberen Bereich der zuletzt angehobenen Ergebniserwartung - Umsatz mit EUR 942,7 Mio. ölpreisbedingt unter Vorjahr

Salzbergen, 1. März 2017. Die H&R KGaA (ISIN DE0007757007) hat im Geschäftsjahr 2016 ein operatives Ergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und - aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) von EUR 101,4 Mio. (2015: EUR 85,4 Mio.) erreicht. Es lag damit im oberen Bereich der zuletzt im Dezember 2016 angehobenen Erwartung. Das EBIT entwickelte sich ebenfalls deutlich positiv und stieg um EUR 15,5 Mio. auf EUR 64,2 Mio. (2015: EUR 48,7 Mio.). Ähnlich entwickelte sich das Ergebnis vor Steuern (EBT). Es betrug im Berichtsjahr EUR 54,2 Mio. (2015: EUR 34,2 Mio.) und stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um EUR 20,0 Mio.

Unter dem Strich belief sich das Konzernergebnis der Aktionäre auf EUR 38,4 Mio. (2015: EUR 26,9 Mio.) und lag damit um EUR 11,5 Mio. bzw. 42,8 % über dem Ergebnis des Vorjahres.

Erzielt wurde die erneute Ergebnissteigerung bei Umsätzen in Höhe von EUR 942,7 Mio. Dies sind rund 4 % weniger als im vergangenen Jahr (2015: EUR 982,9 Mio.). Ausschlaggebend dafür war ganz überwiegend der im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich niedrigere Rohölpreis. Produktions- und Absatzmengen hingegen waren höher als noch 2015.

Viertes Quartal mit anhaltend hohen Absatzmengen und starker Kundennachfrage

Auch zum Jahresschluss 2016 gab das Geschäft kaum nach und bescherte dem Unternehmen bei voller Auslastung der Produktionskapazitäten eine unvermindert hohe Nachfrage. Von dieser Entwicklung getragen, überstieg das EBITDA im Q4/2016 den guten Vorjahreswert (Q4/2015: EUR 20,1 Mio.) um weitere EUR 1,7 Mio. auf diesjährig EUR 21,8 Mio. Noch einmal deutlich besser entwickelte sich das EBIT im vierten Quartal. Es belief sich auf EUR 8,5 Mio. (Q4/2015: EUR 6,0 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich im Schlussquartal 2016 auf EUR 6,1 Mio. (Q4/2015: EUR 0,0 Mio.). Das Konzernergebnis der Aktionäre schließlich stieg im vierten Quartal 2016 deutlich um EUR 3,0 Mio. und kehrte den negativen Vorjahreswert von EUR -2,2 Mio. in ein leichtes Plus von EUR 0,8 Mio.

Auf Quartalssicht erlöste das Unternehmen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum wegen der gestiegenen Rohstoffpreise um 9,2 % höhere Umsätze von EUR 237,4 Mio. (Q4/2015: EUR 217,3 Mio.).

Cashflow 2016 legt deutlich zu

Der operative Cashflow gab im vierten Quartal 2016 von EUR 22,7 Mio. wegen stichtagsbedingter Veränderungen im Net Working Capital auf EUR 8,5 Mio. nach. Der Free Cashflow war mit EUR -1,9 Mio. leicht negativ (Q4/2015: EUR 8,1 Mio.).

Auf Gesamtjahressicht hingegen stieg der operative Cashflow deutlich von EUR 56,4 Mio. auf EUR 75,5 Mio., und der Free Cashflow verbesserte sich von EUR 28,4 Mio. auf EUR 36,7 Mio.

Solide Eigenkapitalausstattung

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum Ende des Geschäftsjahres 2016 auf EUR 648,2 Mio. (31.12.2015: EUR 628,8 Mio.). Infolge der guten Wirtschafts- und Finanzlage der Gesellschaft stieg das Eigenkapital zum Bilanzstichtag auf EUR 317,4 Mio. (31.12.2015: EUR 285,4 Mio.). Die Veränderungen stehen in direktem Zusammenhang mit höheren Gewinnrücklagen infolge des verbesserten Konzernergebnisses. Das Eigenkapital quotiert bei 49,0% (31.12.2015: 45,4 %).

Die Neubewertung eines komplexen Steuersachverhaltes im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 führte zu einer Erhöhung der Rückstellungen, die im Abschluss 2015 ebenfalls nachgezogen wurde. Entsprechend wurden Vorjahreswerte, u.a. für das EBITDA (alt: EUR 86,0 Mio.; neu: EUR 85,4 Mio.), das EBIT (alt: 49,2 Mio.; neu: EUR 48,7 Mio.), das EBT (alt: EUR 34,8 Mio.; neu: EUR 34,2 Mio.) und das Konzernergebnis der Aktionäre (alt: EUR 27,5 Mio.; neu: EUR 26,9 Mio.) in geringem Umfang angepasst.

Für eine vollständige Darstellung der Geschäftsentwicklung inklusive der Segmentsberichtserstattung und des Jahresabschlusses verweist die H&R KGaA auf den am 21. März 2017 erscheinenden Geschäftsbericht 2016.

Kontakt: H&R GmbH & Co. KGaA, Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com www.hur.com

Die H&R GmbH & Co. KGaA: Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen: Diese Insiderinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Insiderinformation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

01.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: H&R GmbH & Co. KGaA Neuenkirchener Str. 8 48499 Salzbergen Deutschland Telefon: +49 (0)40 43 218 321 Fax: +49 (0)40 43 218 390

E-Mail: investor.relations@hur.com

Internet: www.hur.com ISIN: DE0007757007 WKN: 775700

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

549313 01.03.2017 CET/CEST

ISIN DE0007757007

AXC0185 2017-03-01/13:46