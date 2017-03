Vorzeitiges Ausscheiden des Finanzvorstands Herr Michael Knopp

Garching, 01. März 2017 - SÜSS MicroTec, führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte, gibt heute bekannt, dass der Finanzvorstand der SÜSS MicroTec AG, Herr Michael Knopp, den Aufsichtsrat darum gebeten hat, nach einer 10-jährigen Tätigkeit für SÜSS MicroTec vorzeitig zum 30. April 2017 aus dem Vorstand der Gesellschaft auszuscheiden und den Vorstandsdienstvertrag zum gleichen Zeitpunkt aufzuheben, um sich außerhalb des Unternehmens einer neuen beruflichen Herausforderung stellen zu können.

Der Aufsichtsrat hat dem Wunsch von Herrn Knopp entsprochen, bedauert aber die Entscheidung sehr und dankt Herrn Knopp für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit für das Unternehmen.

Bis zur Entscheidung über eine Nachfolge werden die Aufgaben von Herrn Knopp ab dem 1. Mai 2017 durch den Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Franz Richter wahrgenommen.

Der Aufsichtsrat wird alle erforderlichen Maßnahmen einleiten, die vakant gewordene Position möglichst schnell wieder kompetent zu besetzen.

Über SÜSS MicroTec SÜSS MicroTec ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. Für weitere Informationen besuchen Sie www.suss.com.

