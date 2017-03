Weiterstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Erstes großes SUV von SKODA geht mit größtem Kofferraum seiner Klasse, bis zu sieben Sitzplätzen und mehr als 30 ,Simply Clever'-Details ab 25.490 Euro an den Start - Umfangreich überarbeiteter OCTAVIA tritt am Samstag (4. März) ebenfalls bei den deutschen SKODA Autohäusern zum ersten Mal vor Kunden auf



Vorhang auf für den neuen SKODA KODIAQ: Am kommenden Samstag (4. März) gibt das neue SUV-Modell der tschechischen Traditionsmarke sein Debüt bei deutschen SKODA Händlern. Interessierte Besucher können das attraktive Design des bärenstarken Debütanten dann erstmals selbst aus nächster Nähe erleben, Platz und Maß im großzügigen Innenraum nehmen oder sich von den zahlreichen ,Simply Clever'-Details des neuen KODIAQ überzeugen lassen. Zugleich feiert der umfangreich aufgewertete OCTAVIA als Limousine und Combi bei den SKODA Vertriebspartnern seine Deutschlandpremiere.



Der SKODA KODIAQ ist das erste große SUV des tschechischen Automobilherstellers. Ab kommenden Samstag können sich Kunden bei den deutschen SKODA Autohäusern persönlich ein Bild von seinen vielfältigen Qualitäten machen. Hierzu zählen bis zu sieben Sitze, der mit maximal 2.065 Litern größte Kofferraum seiner Klasse, praktische Intelligenz wie der neu konzipierte Türkantenschutz und innovative Technologien, die sonst nur höhere Fahrzeugklassen bieten. "Der neue KODIAQ läutet auch hierzulande für SKODA den Beginn einer neuen Ära ein. Mit seinem selbstbewussten Auftritt, dem außergewöhnlichen Raumangebot und dem herausragenden Preis-/Wertverhältnis verkörpert er alles, was die Kunden an unseren Modellen so sehr schätzen", betont Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland. Der SKODA KODIAQ ist in den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style sowie mit fünf effizienten Motoren erhältlich. Zur Wahl stehen drei TSI- und zwei TDI-Triebwerke von 92 kW (125 PS)* bis 140 kW (190 PS)*. Die Preise beginnen bei 25.490 Euro für den 92 kW (125 PS) starken 1,4 TSI-Benziner. Je nach Motorisierung verfügt das praktische SUV über ein manuelles 6-Gang-Getriebe oder moderne Direktschaltgetriebe (DSG) und kann auch mit Allradantrieb bestellt werden.



Der umfangreich aufgewertete SKODA OCTAVIA wirkt mit seiner neu gestalteten Front- und Heckpartie, der gestrafften Linienführung sowie der breiteren Spur noch dynamischer als zuvor. "Der OCTAVIA setzt seit mehr als 20 Jahren Maßstäbe in seinem Segment", sagt Frank Jürgens. "Als ,Herz der Marke' und als eine der erfolgreichsten Modellreihen der Automobilwelt hat er die herausragende Entwicklung von SKODA entscheidend geprägt. Mit dem umfangreich überarbeiteten OCTAVIA wollen wir diese Erfolgsgeschichte fortschreiben." Die Neuauflage des Kompaktmodells überzeugt mit bewährten Stärken und setzt in ihrem Segment Maßstäbe bei Raumangebot, Funktionalität, Sicherheits- und Komforttechnik, Design sowie Preis-/Wertverhältnis. SKODA bietet den überarbeiteten OCTAVIA in den Ausstattungslinien Active, Ambition, Style und L&K an. Die Motorenpalette umfasst vier Benzinaggregate und vier Diesel von 63 kW (86 PS)* bis 135 kW (184 PS)*. Die Preise der Limousine starten bei 17.450 Euro, der COMBI ist ab 18.150 Euro erhältlich.



SKODA KODIAQ und OCTAVIA mit hochmodernen Connectivity-Lösungen Der SKODA KODIAQ und der umfangreich aufgewertete OCTAVIA sind die beiden ersten voll vernetzten Fahrzeuge der tschechischen Traditionsmarke. In beiden Modellen hält das neue Konnektivitätsangebot SKODA Connect Einzug. Es beinhaltet die Care Connect- und Infotainment Online-Dienste. Via Fahrzeugfernzugriff (Remote Access) können Fahrzeugbesitzer über die SKODA Connect App auf ihrem Smartphone verschiedene Informationen über ihren KODIAQ oder OCTAVIA abrufen wie etwa den Füllstand des Kraftstofftanks oder die aktuelle Parkposition. Per Knopfdruck stellt Care Connect die Verbindung zu Rettungskräften oder Pannendiensten her und alarmiert die Notrufzentrale (Emergency Call) nach einem Unfall sogar proaktiv.



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Karel Müller Neue Medien Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de