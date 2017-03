Leipzig (ots) - Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat 2014 ein offenbar stark überteuertes Grundstück vom Fahrradhersteller Mifa erworben. Die Gewerbeimmobilie sei aus heutiger Sicht etwa 1,2 Millionen Euro wert, sagte die Landrätin des Kreises, Angelika Klein (Die Linke) dem MDR-Nachrichtenmagazin Exakt. Das belege ein erneutes Gutachten zum Verkehrswert. Der Landkreis hatte vor drei Jahren der schwer angeschlagenen Mifa AG das Betriebsgrundstück in Sangerhausen für 5,7 Millionen Euro abgekauft, um der Firma mit frischem Geld zu helfen.



Nun bleibt der Landkreis auf den Millionenkosten sitzen. "Es war ja ursprünglich gedacht, dass man über 15 Jahre den Kaufpreis über die Miete wieder reinbekommt. Das ist nun de facto zu Ende und wir sitzen auf den Kosten", sagte die Landrätin weiter. Das belaste den Kreishaushalt enorm. 2014 sei scheinbar ein Gefälligkeitsgutachten für Mifa erstellt worden, das den hohen Verkehrswert feststellte. Der Landkreis ging im Frühjahr 2014 davon aus, dass Mifa mithilfe des Verkaufs überleben könne, nachdem das Unternehmen Millionenverluste gemacht hatte. Im weiteren Verlauf des Jahres folgten dann aber die Insolvenz und die Übernahme der Traditionsfabrik durch die Unternehmerfamilie Nathusius. Anfang Januar 2017 meldete der Fahrradhersteller erneut Insolvenz an.



Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) hat sich von der hohen Differenz des Grundstückswertes überrascht gezeigt. "Das kann ich nicht beurteilen und man müsste es in der Tat prüfen, wenn die Diskrepanz sich so aufzeigt", sagte er MDR Exakt. Ihm sei dies bislang nicht bekannt gewesen.



Das Gutachten 2014 hatte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young erstellt. Mit Verweis auf die Verschwiegenheitsverpflichtung gegenüber dem damaligen Auftraggeber lehnt die Gesellschaft eine Stellungnahme ab.



