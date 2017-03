Zürich (ots) - Die Credit Suisse baut ihre Konzernstrukturen um

und hat zwei Tochtergesellschaften für das Schweizer Asset Management

gegründet, wie die «Handelszeitung» mit Verweis auf das

Handelsregister berichtet. In einer der beiden Firmen sitzen zwei

bekannte, neue Verwaltungsräte. Präsident der frisch gegründeten

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG ist Bruno Pfister, der

bis Sommer 2014 Chef des Lebensversicherers Swiss Life war. Für

Pfister ist der Job bei der CS bereits das zweite Bankenmandat. Seit

ein paar Jahren ist er Präsident der Rothschild Bank in Zürich.

Interessenskonflikte gebe es dabei keine, sagt ein Sprecher von

Rothschild. Es stünden denn auch keine Veränderungen auf Seite von

Rothschild an.



Als zweiten prominenten Neuzugang kann die CS den Zürcher

Ständerat Ruedi Noser (FDP) verbuchen. Noser hat bisher keine

Finanzplatzmandate. Er entstammt der IT-Branche und vertritt diese

auch im Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Die neu gegründete

Gesellschaft wird von Michael Degen geführt, welcher dem

Konzernbereich Asset Management für die Schweiz, Europa, Arabien und

Afrika (EMEA) vorsteht.



Die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG ist laut

Handelsregister eine 100-prozentige Tochter der Credit Suisse AG.

Vergangenes Jahr hatte die Credit Suisse angekündigt, das Asset

Management künftig als Joint Venture zwischen dem Wealth Management

im Stammhaus und der Schweizer Ländergesellschaft von Thomas

Gottstein führen zu wollen. Ob und wann die Konzernstruktur mit Blick

auf die neu gegründete Tochter noch angepasst wird, wollte die Credit

Suisse auf Anfrage nicht sagen.



