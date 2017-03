ZÜRICH (Dow Jones)--Mit deutlichen Aufschlägen hat der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch den Handel beendet. Er folgte damit den Indizes weltweit nach oben, die mit der Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress vielfach ebenfalls kräftig zulegten. Der Euro-Stoxx-50 und der DAX markierten jeweils Jahreshochs, der Dow-Jones-Index sprang zum ersten Mal über die Marke von 21.000 Punkte. Zwar lieferte Trump entgegen den Markterwartungen kaum neues zu seinem Wirtschaftsprogramm, doch der staatsmännische und versöhnliche Ton der Rede kam bei den Investoren gut an.

Der SMI gewann 1 Prozent auf 8.635 Punkte und schloss damit auf seinem Tageshoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 67,96 (zuvor: 45,81) Millionen Aktien.

Gesucht waren nicht nur in der Schweiz vor allem die Bankenwerte. Die Aktien der CS Group und der UBS waren mit Aufschlägen von 5,1 bzw. 4,7 Prozent die Tagesgewinner im SMI. Der europäische Bankensektor war mit einem Plus von 3 Prozent der stärkste Gewinner. Die Aussicht auf steigende Zinsen in den USA spielt den Banken in die Karten und erleichtert das Geschäft.

