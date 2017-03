Zürich (ots) - Die US-amerikanische Zeitschrift «Fast Company»

führt die SBB in ihrer Liste der «innovativsten Firmen der Welt». Das

schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. In der

März-Ausgabe des New Yorker Tech-Magazins rangieren die

Schweizerischen Bundesbahnen in der Kategorie «Transport» auf Rang 6,

noch vor Unternehmen wie United Airlines oder Tesla.



Ausgezeichnet werden die SBB dafür, dass sie «Berge versetzen» und

ihre Züge «noch effizienter machen». Am SBB-Hauptsitz ist man über

die Auszeichung «sehr erfreut» und sieht das Abschneiden im Ranking

von «Fast Company» als Bestätigung, «dass wir mit unserer Strategie,

Innovationen auf allen Ebenen voranzutreiben, auch im internationalen

Vergleich richtig liegen».



Als innovativste Firma der Welt gilt gemäss «Fast Company» das

US-amerikanische Online-Haus Amazon, gefolgt von Google und dem

Fahrdienst Uber. Weitere Schweizer Firmen, die im Ranking der

Zeitschrift auftauchen, sind ABB Robotics und das Blockchain-Projekt

Ethereum, dessen Stiftung Sitz in Zug hat.



Originaltext: Handelszeitung

