Goldbach Group AG / Schlagwort(e): PersonalieMirjana Blume und Patrick Eberle treten aus dem Verwaltungsrat der GoldbachGroup aus01.03.2017 / 18:20 CET/CESTVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR---------------------------------------------------------------------------Ad-hoc-MeldungMirjana Blume und Patrick Eberle treten aus dem Verwaltungsrat der GoldbachGroup ausKüsnacht, 01. März 2017. Mirjana Blume und Patrick Eberle haben demVerwaltungsrat der Goldbach Group mitgeteilt, dass sie diesen auf dieGeneralversammlung vom 6. April 2017 hin verlassen werden. DerVerwaltungsrat wird der Generalversammlung vorschlagen, die beiden Sitzevorerst vakant zu lassen.Patrick Eberle gehörte dem Verwaltungsrat der Goldbach Group AG seit 2007an. Ab seiner Wahl war er bis 2015 Präsident des Audit Committees undlieferte dank seiner langjährigen Erfahrung im Medien- und Finanzbereichwertvollen Input. Nach der langen Zeit im Verwaltungsrat will er sich neuenProjekten widmen. Patrick Eberle: "Die positive Entwicklung der jüngstenVergangenheit zeigt, dass die Goldbach Group gut positioniert ist. Ichwünsche dem engagierten Team weiterhin viel Erfolg".Mirjana Blume wurde 2015 in den Verwaltungsrat der Goldbach Group gewählt.Sie hat ihre wertvolle Erfahrung aus dem Finanzbereich einesmultinationalen Unternehmens eingebracht und war seit ihrer WahlVorsitzende des Audit Committees. Sie verlässt den Verwaltungsrat ingegenseitigem Einverständnis mit Verwaltungsratspräsident Jens Alder.Mirjana Blume: "Die Erfahrungen aus der Medienbranche bei der GoldbachGroup waren sehr bereichernd für mich. Das Unternehmen befindet sich ineiner strategisch interessanten Phase, was die Leitung des Audit Committeesäusserst spannend machte. Strategisch möchte ich mich jedoch aufgrundmeiner beruflichen Schwerpunkte in Zukunft neben meiner CFO-Tätigkeit aufVerwaltungsratsmandate in der ICT- und Energiebranche konzentrieren".Der Präsident des Verwaltungsrates der Goldbach Group, Jens Alder, danktMirjana Blume und Patrick Eberle bereits jetzt für ihre wertvollen Dienste,die sie für die Gesellschaft geleistet haben. Der Verwaltungsrat wird dieAufgaben, welche die beiden austretenden Verwaltungsräte erfüllt haben, anseiner konstituierenden Sitzung nach der Generalversammlung auf dierestlichen Mitglieder verteilen. Der Generalversammlung wird derVerwaltungsrat vorschlagen, die vakanten Sitze vorerst nicht zu besetzen.Küsnacht, 1. März 2017Kontakt:Goldbach Group AGLukas Leuenberger, CFO und Leitung Investor Relations Jürg Bachmann, Leitung Kommunikation & Marketing / Public Affairs Seestrasse 398700 Küsnacht-ZürichPhone +41 (44) 914 91 00Fax +41 (44) 914 93 60www.goldbachgroup.com---------------------------------------------------------------------------Ende der Ad-hoc-Mitteilung---------------------------------------------------------------------------