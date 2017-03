Lieber Leser,

von ihrem Kurssturz am vergangenen Freitag konnte sich die Aktie der Deutschen Telekom in den folgenden Handelstagen kaum erholen. Nicht einmal die Präsentation eines innovativen Produkts auf der diesjährigen Mobilfunkmesse MWC in Barcelona verlieh den Notierungen nennenswerten Auftrieb.

Technologie noch in den Kinderschuhen

Die verhaltene Reaktion des Markts dürfte bestimmt auch daran gelegen haben, dass die gemeinsam mit Zeiss entwickelte Datenbrille noch ...

