Am 10.02. konnten wir zuletzt einen Volltreffer melden und haben getitelt: "Baidu: Volltreffer + 33% in 4 Tagen! Haben Sie die Trading-Idee genutzt?" Wenn Sie als Abonnent des Express-Service unsere Absicherung gewählt hatten, sind Sie mit einem Gewinn aus dem Trade rausgegangen, denn danach ging es wieder bergab. Nach einem Hoch bei 187,99 USD brach der Kurs bis 171,85 USD weg und am 27.02. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...