Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat beim Politischen Aschermittwoch der CSU in Bayern die Show gestohlen. Im hohen Norden schaltet Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Attacke - zumindest ein bisschen.

Der traditionsreiche Politische Aschermittwoch in Bayern hat eine neue Hauptperson: Martin Schulz. Gut vier Wochen nach seiner Kür zum SPD-Kanzlerkandidaten ist Schulz auch im CSU-Heimatland allgegenwärtig. Nicht nur als Hauptredner bei der SPD in Vilshofen, die extra ein Festzelt für 5000 Besucher hat aufstellen lassen. Auch bei der CSU im nahen Passau und bei den anderen Veranstaltungen in Niederbayern kommt keiner an dem Sozialdemokraten vorbei.

Nur im knapp 600 Kilometer von Passau entfernten Demmin gelingt das der Kanzlerin - zumindest ein bisschen: Nicht ein einziges Mal nennt Angela Merkel beim Politischen Aschermittwoch ihres CDU-Heimatverbands Mecklenburg-Vorpommern den SPD-Herausforderer beim Namen. Nur indirekt nimmt sie Schulz' Ankündigungen für mehr soziale Wärme und dessen Forderung nach Abstrichen bei den von ihrem SPD-Vorgänger Gerhard Schröder durchgesetzten Reformen ins Visier.

Die Sozialdemokraten haderten nun schon im vierten Wahlkampf mit der Agenda 2010, lästert Merkel. "Immer im Rückblick, nie sagen können, dass man stolz auf etwas ist, was man geschafft hat." Die CDU kümmere sich dagegen um die Zukunft Deutschlands - "die anderen sollen sich mit der Vergangenheit befassen".

Ziemlich braven Applaus bekommt die CDU-Chefin dafür im Tennis- und Squash-Center von Demmin - die Aschermittwochs-Treffen im hohen Norden waren allerdings noch nie bekannt ...

