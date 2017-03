FRANKFURT (Dow Jones)--Der Fast-Food-Konzern McDonald's setzt sich neue ambitionierte Ziele. Das Unternehmen will unter dem laufenden Programm, das um ein Jahr verlängert wurde, mehr einsparen und weiterhin Geld an die Aktionäre zurückgeben. Ab 2019 soll die Marge kräftig zulegen. Dafür will McDonald's technologisch aufrüsten und mehr Restaurants an Franchisenehmer abgeben.

Im Rahmen seines seit November 2015 laufenden Programms hat McDonald's per Ende 2016 Einsparungen von 200 Millionen Dollar im Jahr erzielt. Bis Ende 2018 sollen es 500 Millionen sein. Darüber hinaus sollen die Kosten bis Ende 2019 um weitere 5 bis 10 Prozent sinken.

Das Franchising läuft nach Konzernangaben gut. 4.000 Restaurants sollen bis Ende 2017 an die Franchisenehmer vergeben werden. Die Quote wird dann bei 93 Prozent liegen. Aktuell werden rund 85 Prozent der über 36.000 Restaurants weltweit von Franchisenehmern betrieben.

Bis Ende 2016 hat der Konzern sein Ziel erfüllt, über 3 Jahre 30 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückzugeben. Per Ende 2019 sollen weitere 22 bis 24 Milliarden zurückgegeben werden.

Nach 2019 strebt McDonald's ein jährliches Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent an. Die operative Marge soll vom hohen 20-Prozent-Bereich bis in den mittleren 40-Prozent-Bereich steigen.

Technologie soll in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen. So sollen die Kunden über Terminals bestellen können, ebenso über Apps. Auch die Lieferung soll einen größeren Stellenwert erhalten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2017 13:26 ET (18:26 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.