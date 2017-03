Straubing (ots) - Es war ein Aschermittwoch der vertauschten Rollen. Es ist nicht die CSU, die es sich leisten kann, die SPD zu ignorieren. In diesem Jahr ist es Schulz, der CDU und CSU bestenfalls am Rande erwähnt. Bei den Christsozialen gibt man sich zuversichtlich. Man habe in Vilshofen schon viele Hoffnungsträger kommen und gehen sehen. Aber im Bundestagswahljahr 2017? Da setzte Schulz seine Unbeschwertheit einer CSU entgegen, die sich dabei abmühte, sich mit frischen Formaten wieder einmal neu zu erfinden. Aber im Wahlkampf muss noch deutlich mehr kommen.



