FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, eine führende, global tätige Biologika-CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization, Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen), gibt den Ausbau ihrer Serviceleistungen zur Entwicklung und Produktion von Antikörpern durch die Einführung ihrer Saturn mAb Platform™ bekannt.

Die Saturn mAb Platform™ ist das Ergebnis seiner jahrelangen Erfahrung bei der Entwicklung und Optimierung der Verfahren zur Herstellung monoklonaler Antikörper im Batchbetrieb gemäß den aktuell gültigen GMP-Richtlinien. Sie ist auch die Folge der Erfahrungen von FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, die das Unternehmen bei der Entwicklung und anschließenden Implementierung seiner Apollo Mammalian Expression Platform gewinnen konnte. Apollo wurde entwickelt für die sichere, hochkonzentrierte rekombinante Proteinexpression bei ununterbrochener Herstellbarkeit für den gesamten Lebenszyklus eines Kundenprodukts als Endziel.

"Saturn mAb soll zu einer Plattform ausgebaut werden, bei der die Kunden wirklich darauf vertrauen können, dass sie ihren Produktkandidaten rasch in die klinische Phase überführen wird", so Martin Meeson, President, FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, USA. "Die Unterstützung der späten Produktionsphase und schließlich der kommerziellen Einführung ist in dem Angebot enthalten, um Saturn zu einer Plattform für den gesamten Lebenszyklus auszubauen."

Die Saturn mAb Platform™ wurde entwickelt, um den raschen Zugang zu Produktionskapazitäten zu ermöglichen. Sie bietet eine Reihe von Optionen und ein hohes Maß an Flexibilität, da sie als Erweiterung der ApolloTM Mammalian Expression Platform für diejenigen Kunden konzipiert wurde, die umfassende Gen-GMP-Serviceleistungen benötigen. Sie unterstützt darüber hinaus Verfahren, die auf bereits bestehenden Zelllinien der Kunden aufbauen. "Die Plattform basiert auf branchenführenden Einweg-Technologien in allen vor- und nachgelagerten Betriebseinheiten", so Andy Topping, Chief Scientific Officer bei FUJIFILM Diosynth Biotechnologies. "Diese Plattform wurde entwickelt, um die größtmögliche Zuverlässigkeit der Produktionsverfahren zu gewährleisten."

FUJIFILM Diosynth plant gegenwärtig die Einstellung engagierter Mitarbeiter auf globaler Ebene, um die Weichen für das geplante Wachstum des Unternehmens zu stellen.

Über Fujifilm

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, eine branchenweit führende Biologika-CDMO (Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen) mit Niederlassungen in Billingham (GB), Research Triangle Park (North Carolina, USA) und College Station (Texas, USA). FUJIFILM Diosynth verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von rekombinanten Proteinen, Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern und anderen großen Molekülen, lebensnotwendigen Produkten sowie medizinischen Gegenmaßnahmen, die in einer Vielzahl von mikrobiellen, Säugetier- und Wirts-/Antivirus-Systemen zur Anwendung gelangen. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Serviceleistungen, von der Zelllinienentwicklung mithilfe seiner proprietären pAVEway™ mikrobiellen und Apollo™ Zellliniensysteme bis hin zur Verfahrensentwicklung und analytischen Entwicklung sowie der klinischen und von der FDA zugelassenen kommerziellen Herstellung. FUJIFILM Diosynth Biotechnologies ist eine Partnerschaft zwischen der FUJIFILM Corporation und der Mitsubishi Corporation. Weitere Informationen finden Sie unter www.fujifilmdiosynth.com.

Die FUJIFILM Holdings Corporation (Tokio, Japan) hält beständige Innovationen und Spitzenprodukte für eine Vielzahl von Branchen bereit. Hierzu zählen die folgenden Bereiche: Gesundheitswesen (medizinische Systeme, Pharmazeutika und Kosmetika), graphische Systeme, hochfunktionale Materialien wie beispielsweise Flachbildschirmmaterialien, optische Geräte wie Broadcast- und Filmobjektive, Digitalfotographie und Dokument-Produkte. Diese basieren auf einem umfangreichen Portfolio an chemischen, mechanischen, optischen, elektronischen, Software- und Produktions-Technologien. Fujifilm ist dem Umweltschutz verpflichtet und trägt soziale und gesellschaftliche Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie unter www.fujifilmholdings.com.

