-------------------------------------------------------------- Weitere Presseunterlagen http://ots.de/bBnt9 --------------------------------------------------------------



Schwalbach/Ts./ London (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ein neues Gesicht in der Range Rover-Familie: Der neue Range Rover Velar feiert Weltpremiere im Londoner Design Museum und erweitert als viertes Range Rover-Modell das Angebot. Der Neuling findet seinen Platz im Portfolio zwischen Range Rover Evoque und Range Rover Sport. An den Start bringt der Velar eine neue Dimension an Glamour, Modernität und Eleganz - einen Grad an Luxus, Raffinesse und Leistungsfähigkeit, der bislang im Segment der Midsize-SUV kaum zu finden war. Pur, elegant und voller Technik: Der neue Velar ist nicht mehr und nicht weniger als ein neuer Typ Range Rover für einen neuen Käufertyp.



- Ein neues Mitglied der Range Rover-Familie - der neue Velar nimmt den Platz ein zwischen Range Rover Evoque und Range Rover Sport - Midsize-SUV der Luxusklasse, geprägt von Raffinesse, Eleganz und Technikorientierung - Range Rover Velar geht im Spätsommer 2017 zu Preisen ab 56 400 Euro in den Verkauf - Publikumspremiere auf dem Genfer Autosalon vom 9. bis 19. März



Mit dem Velar schlägt Land Rover ein neues Kapitel in der fast fünf Jahrzehnte währenden Erfolgsstory des Range Rover auf. Wie es sich für einen bahnbrechenden Neuling gehört, ist der Velar von Grund auf neu - entwickelt mit dem Ausgangspunkt eines weißen Blatt Papiers auf der fortschrittlichen Basis der Aluminium-Leichtbau-Konstruktion aus dem Haus Jaguar Land Rover. Den neuen Range Rover Velar definieren gleich mehrere besonders anspruchsvolle Prinzipien. So etwa das visuelle Konzept der Reduktion oder das akribische Streben nach Perfektion, das in jedem Detail seinen Ausdruck findet. Auf diese Weise entwickelt der neue Velar die weltberühmte Range Rover-DNA evolutionär weiter - mehr noch: Der neue Velar öffnet den Blick auf die nächste Generation der Range Rover-Modelle.



"Mit seinem modernen Design verschafft sich der neue Velar eine herausragende Stellung in seiner Klasse. Er zeigt perfekt austarierte Proportionen, kraftvoll straffe Flächen und eine unverwechselbare Silhouette." Gerry McGovern, Land Rover Chief Design Officer



Aus jeder Perspektive ist der neue Range Rover Velar ein echter Hingucker: mit perfekter optischer Balance, optimierten Proportionen und einem dynamischen Heck. Bis zu 22 Zoll große Räder krönen die spektakuläre Silhouette und die packende optische Präsenz des neuen Velar.



Das avantgardistische Karosseriedesign der neuen vierten Range Rover-Baureihe wird zudem essenziell von hochmodernen Technologien geprägt. Ein Beispiel sind hier etwa die Voll-LED-Scheinwerfer des Velar - die schmalsten, die Land Rover jemals in ein Serienmodell integriert hat. Zum reduktiven Charakter des Designs tragen außerdem die herausfahrbaren Türgriffe entscheidend bei. Sie senken zudem den Luftwiderstandsbeiwert der Velar-Karosserie auf cw = 0,32. Damit ist der Neuling das aerodynamisch effizienteste Modell der langen Land Rover-Geschichte.



Das Interieur des Range Rover Velar verwöhnt die Passagiere wie ein entspannender Kokon. Ein großzügiges Platzangebot erfährt durch hochwertige Materialien, ein ansprechend puristisches Design und eine hohe Verarbeitungsqualität seine Abrundung. Besonders ins Auge fällt auch die Tatsache, dass die Zahl der Schalter und Bedieneinheiten im Velar auf ein absolutes Minimum beschränkt wurde - ein weiterer Faktor, der zur Eleganz und stilistischen Reinheit des Interieurs beiträgt.



Wie die Karosserie wird auch das Innere des neuen Velar von hochentwickelter Technologie bestimmt. So hat die Baureihe beispielsweise das neue Infotainment-System Touch Pro Duo an Bord: Gleich zwei hochauflösende 10,2-Zoll-HD-Touchscreens, gekonnt in die Innenraumarchitektur integriert, gewährleisten beste Unterhaltung und volle Kontrolle. Die schlanken, intuitiv bedienbaren Bildschirme fügen sich harmonisch in die reduktiv geprägte Gesamtgestaltung ein. Nicht weniger eindrucksvoll ist daneben die Praxistauglichkeit des neuen Velar, für die unter anderem der mit 673 Liter Volumen sehr großzügig angelegte Kofferraum bürgt.



Als erstes Modell seiner Klasse bietet der neue Velar für die Sitzbezüge ein betont nachhaltiges Angebot in Gestalt von besonders umweltverträglichen Premium-Textilien als Alternative zu Leder. Der Premium-Stoff in Dapple Grey wurde in Kooperation mit Kvadrat entwickelt, dem europäischen Spezialisten für hochwertige Textilien in anspruchsvollem Design. Den Kontrast zu den Dapple-Grey-Sitzbezügen bildet Premium-Velours in Ebony oder Light Oyster.



Hochmodern präsentiert sich auch die Grundkonstruktion des Range Rover Velar mit einer ebenso leichten wie verwindungssteifen Aluminium-Leichtbau-Konstruktion und dem aufwendigen Fahrwerk, das vorn Doppelquerlenker und hinten eine Integral-Achse zur Radführung besitzt. Diese und andere Komponenten sorgen dafür, dass der neue Range Rover Velar mit agilem Handling, herausragendem Fahrkomfort und großer Souveränität überzeugen kann. Zugleich ist der Velar ein überaus sicheres Auto, denn bei seiner Entwicklung waren die weltweit strengsten Prüfvorschriften für Crashtests der Maßstab.



An Bord hat der neue Velar neben einem umfangreichen Rückhaltesystem mit sechs Airbags eine Fülle hochentwickelter Assistenzsysteme, darunter einen autonomen Notfall-Bremsassistenten, adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Stauassistent, einen Toter-Winkel-Spurassistenten mit Annäherungssensor oder eine Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer.



Damit noch lange nicht genug der modernen Technik. Zum Konzept des neuen Range Rover Velar zählen ferner typische Land Rover-Merkmale: ein hochentwickelter Allradantrieb, die optionale Luftfederung rundum sowie eine für Geländeeinsätze optimierte Karosseriegeometrie. Die Bodenfreiheit von 251 Millimetern (213 Millimeter bei Versionen mit Stahlfederung) platziert den neuen Velar ebenso in der Spitze seiner Klasse wie die Wattiefe von 650 Millimetern bzw. 600 Millimetern mit Stahlfederung. Hinzu kommen nützliche Helfer wie Terrain Response 2 Automatik oder die Offroad-Geschwindigkeitsregelung All Terrain Progress Control (ATPC). Wie es sich für einen Range Rover gehört, schreckt auch der neue Velar vor keiner Aufgabe und keinem Terrain zurück.



Für souveränes Vorwärtskommen bei zeitgemäßer Effizienz sorgt daneben das Motorenprogramm des Range Rover Velar. Es besteht aus sechs Diesel- und Benzinalternativen, jeweils gekoppelt mit einer weich schaltenden ZF-8-Gang-Automatik sowie permanentem Allradantrieb mit der Softwaresteuerung Intelligent Driveline Dynamics (IDD).



Die Leistungs-Spannbreite der sauberen und laufruhigen Ingenium-Vierzylinderdiesel reicht im neuen Velar von 132 kW/180 PS bis 177 kW/240 PS - bei 500 Nm Drehmomentmaximum und minimalen CO2-Emissionen von 142 g/km. Gesellschaft erhalten die Selbstzünder zunächst von einem brandneuen Vierzylinder-Benzinmotor aus der Ingenium-Reihe, der 184 kW/250 PS Leistung unter anderem für einen 6,7-Sekunden-Sprint von 0 auf 100 km/h nutzt. Später im Jahr folgt dann eine noch kraftvollere Version des Benziner-Triebwerks mit 221 kW/300 PS.



Neben effizienten Vierzylindern ist der Range Rover Velar mit Sechszylinder-Power verfügbar - zum Beispiel in Gestalt des 3,0-Liter-V6-Twinturbo-Diesels, der die Souveränität von 700 Nm Drehmomentmaximum mit CO2-Emissionen von lediglich 167 g/km kombiniert. Betont sportliche Ambitionen gestattet weiterhin ein V6-Kompressor mit 280 kW/380 PS. Dieses Aggregat kennzeichnen ein sportlicher Sound und ein Spurtvermögen von 0 auf 100 km/h in 5,7 Sekunden - erst bei 250 km/h wird der Vorwärtsdrang des Velar mit Kompressorantrieb elektronisch abgeregelt.



Land Rover bietet die neue Baureihe mit den Modellen Velar und Velar R-Dynamic an, außerdem mit den Ausstattungsvarianten S, SE und HSE. Attraktive Designpakete für Exterieur und Interieur sowie viele weitere Ausstattungsoptionen machen es einfach, das Fahrzeug ganz auf den individuellen Geschmack zuzuschneiden.



Ein überaus reizvolles Angebot präsentiert Land Rover außerdem mit dem Range Rover Velar First Edition, der auf das erste Modelljahr beschränkt bleibt. Diese zur Markteinführung aufgelegte Sonderserie übertrifft im Hinblick auf Anspruch und Luxus sogar die exklusive HSE-Ausstattung. Die ausschließlich mit V6-Diesel oder -Benziner bestückte First Edition des Velar überzeugt mit Details wie einer erweiterten Lederausstattung inklusive perforierten Windsor-Ledersitzen in Light Oyster oder Ebony, einem 1600 Watt starken Signature-Reference-Soundsystem des Spezialisten Meridian, Matrix-Laser-LED-Scheinwerfern mit LED-Signatur und 22-Zoll-Doppelspeichenrädern mit diamantgedrehten Oberflächen.



Bei den Außenfarben der First Edition haben die Kunden die Wahl unter Corris Grey, Silicon Silver und Flux Silver - ein einzigartiges seidenmattes Finish, das exklusiv der im ersten Modelljahr erhältlichen First Edition des Velar vorbehalten ist. Dieser Lack wird von den Fachleuten der Abteilung Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations im neuen Technikzentrum an der Oxford Road sorgfältig von Hand aufgetragen.



Während für Design und Entwicklung des neuen Range Rover Velar die Entwicklungszentren von Jaguar Land Rover auf der britischen Insel verantwortlich zeichnen, ist die Serienproduktion eine Angelegenheit des Werks Solihull in den West Midlands zwischen Birmingham und Oxford. Der Verkaufsstart des Velar in rund 100 Weltmärkten ist für Spätsommer geplant.



Fünf Elemente definieren den Charakter des Range Rover Velar:



Konsequente Reduktion: Komplexität abstreifen - echte Qualität enthüllen



- Gestaltet und entwickelt unter der strengen Prämisse des Reduktionismus - Ein luxuriöses und großzügiges Interieur als Ort der Ruhe und Geborgenheit - elegante Unkompliziertheit trifft hier auf Premiummaterialien und clevere Details, wie verborgene Bedieneinheiten



Der vierte Range Rover: die nächste Revolution des SUV-Designs - höchste Präzision in jedem Detail



- Nimmt im Modellprogramm den Platz zwischen Range Rover Evoque und Range Rover Sport ein - Reduktion als zentrales Element der DNA: Der neue Range Rover Velar formuliert das Prinzip des technikzentrierten Designs - der nächste logische Entwicklungsschritt zur Erweiterung des Range Rover-Portfolios



Ein Stammbaum wie kein anderer: Respektierung des großen Range Rover-Erbes



- Fast 50 Jahre Range Rover-Erfolg geben Selbstvertrauen: höhere Ziele setzen, einen Schritt weitergehen und mehr aus dem Leben machen - Mit den Velar-Prototypen des Jahres 1969 nahm die Ahnentafel ihrer SUV-Majestät den Anfang: Der Range Rover war geboren



Die Trends von morgen setzen: ein neues Range Rover-Zeitalter der Innovation



- Die Geschichte des Range Rover ist eine Geschichte der Innovationen und der neue Velar knüpft hier an - mit hochentwickelten Technologien, unwiderstehlichem Design und totaler Liebe zum Detail - Schon heute die Trends für morgen: hochmodernes Infotainment-System Touch Pro Duo, schlanke Matrix-Laser-LED-Scheinwerfer, herausfahrbare Türgriffe und Designelemente in Burnished Copper



Zu allem bereit - für jede Gelegenheit gerüstet: in bester Land Rover-Manier ein Könner auf jedem Terrain



- Versehen mit jeglicher Raffinesse, die die Kunden erwarten - und mit der legendären Leistungsfähigkeit eines Land Rover für die Boulevards und Pisten der Welt - Herausragendes Fahrverhalten auf der Straße: höchste Agilität, verwöhnender Komfort und Souveränität in jeder Situation



Im Überblick



- Modernes SUV-Design, unwiderstehlich und unverwechselbar: perfekt austarierte Proportionen, kraftvoll straff gespannte Flächen und eine spektakuläre Silhouette - Elemente wie superflache Matrix-Laser-LED-Scheinwerfer oder herausfahrbare Türgriffe unterstreichen das puristische Design - Hochmodernes Infotainment-System Touch Pro Duo feiert Premiere - mit zwei hochauflösenden 10,2-Zoll-HD-Touchscreens inklusive höchster Funktionalität und intuitiver Bedienung - Leichte und zugleich verwindungssteife Aluminium-Leichtbau-Konstruktion: Basis für Leistung, Agilität und Effizienz - 2874 mm Radstand und ein intelligent konzipierter Innenraum schaffen ganz viel Platz: 673 Liter Kofferraumvolumen und üppige Bewegungsfreiheit für die Passagiere - Alle Sechszylinderversionen verfügen serienmäßig über komfortable Luftfederung - sämtliche Modelle sind mit der intelligenten adaptiven Fahrwerkssteuerung Adaptive Dynamics ausgerüstet - Allradantrieb mit Intelligent Driveline Dynamics (IDD) und aktivem Hinterachs-Sperrdifferenzial bürgt für müheloses Vorwärtskommen auf jedem Terrain und hohe Dynamik im Straßeneinsatz - Hochentwickelte Technologien made by Land Rover: Terrain Response 2 Automatik, All Terrain Progress Control (ATPC), Anfahrhilfe Low Traction Launch, Bergabfahrhilfe HDC (Hill Descent Control) und Bremskraft-Entriegelungssteuerung GRC (Gradient Release Control) - Bis zu 2,5 Tonnen Anhängelast - leicht beherrschbar dank erweitertem Anhängerassistenten: Der Fahrer steuert die Fahrtrichtung des Gespanns über den unteren Touchscreen - der Anhängerassistent übernimmt das Lenken - Sechs Motorenoptionen stehen zur Wahl: vom besonders effizienten 2,0-Liter-Ingenium-Turbodiesel mit 132 kW/180 PS und CO2-Emissionen von lediglich 142 g/km bis zum kraftvollen 3,0-Liter-V6-Kompressor mit 280 kW/380 PS - Umfassendes Sicherheitspaket inklusive autonomem Notfall-Bremsassistenten, Toter-Winkel-Spurassistenten inklusive Annäherungssensor und Aufmerksamkeitsassistenten



Weitere Informationen und Fotos zur redaktionellen Nutzung erhalten Sie unter http://de.media.landrover.com



Besuchen Sie uns auch bei Facebook und Instagram oder folgen Sie uns auf Twitter!



http://facebook.com/landrover.de http://instagram.com/landroverde http://twitter.com/landroverde



Anmerkungen für die Redaktion



Land Rover entwickelt und produziert seit 1948 4x4-Fahrzeuge, die sich weltweit mit ihrer Geländetauglichkeit und ihrer großen Bandbreite an Fähigkeiten einen unverwechselbaren Namen gemacht haben. Die Modellpalette umfasst derzeit die fünf Baureihen Discovery Sport, Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Sport und Range Rover. Rund 80 Prozent der Produktion gehen in den Export in mehr als 170 Länder.



* Verbrauchswerte Range Rover Velar



Range Rover Velar Ingenium D180 mit 132 kW/180 PS, 8-Gang-Automatikgetriebe (Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts 6,2 - außerorts 4,9 - kombiniert 5,4; CO2-Emissionen 142 g/km) Range Rover Velar Ingenium D240 mit 177 kW/240 PS, 8-Gang-Automatikgetriebe (Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts 7,2 - außerorts 5,1 - kombiniert 5,8; CO2-Emissionen 154 g/km) Range Rover Velar D300 mit 221 kW/300 PS, 8-Gang-Automatikgetriebe (Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts 7,4 - außerorts 5,8 - kombiniert 6,4; CO2-Emissionen 167 g/km) Range Rover Velar Ingenium P250 mit 184 kW/250 PS, 8-Gang-Automatikgetriebe (Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts 9,1 - außerorts 6,7 - kombiniert 7,6; CO2-Emissionen 173 g/km) Range Rover Velar P380 mit 280 kW/380 PS, 8-Gang-Automatikgetriebe (Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts 12,7 - außerorts 7,5 - kombiniert 9,4; CO2-Emissionen 214 g/km)



Verbrauchs- und Emissionswerte Discovery Sport, Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport, Range Rover inklusive Supercharged-Modelle: Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: Range Rover 5.0L V8 Supercharged: 12,8 - Range Rover Evoque eD4 Coupé: 4,2 l/100 km CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 299 - 109 g/km



Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar- und Land Rover-Vertragspartnern und bei Jaguar Land Rover Deutschland GmbH unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter www.dat.de verfügbar.



OTS: Jaguar Land Rover Deutschland GmbH - Presse Land Rover newsroom: http://www.presseportal.de/nr/23205 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_23205.rss2



Pressekontakt: Jaguar Land Rover Deutschland GmbH Presse und Öffentlichkeitsarbeit Am Kronberger Hang 2a D-65824 Schwalbach/Ts. Andrea Leitner-Garnell, Direktorin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 06196 9521 162, aleitner@jaguarlandrover.com



Mayk Wienkötter, Leiter Produkt- und Technikkommunikation Telefon: 06196 9521 160, maykwien@jaguarlandrover.com