NEW YORK (dpa-AFX) - Die Firma hinter der populären Foto-App Snapchat hat den Preis für ihre Aktien auf 17 Dollar festgelegt. Die offizielle Spanne hatte bei 14 bis 16 Dollar gelegen. Allerdings hatte das Unternehmen zuletzt angedeutet, dass der Ausgabepreis um 1 bis 2 Dollar höher liegen könnte. Die Platzierung erreicht damit ein Volumen von 3,4 Milliarden Dollar, wie Snap Inc. am Mittwoch mitteilte. Der Handel soll am Donnerstag beginnen.

Der Preis bedeutet, das sich die Anleger darauf einlassen, Aktien ganz ohne Stimmrechte zu kaufen, weil die Gründer die Kontrolle über das Unternehmen behalten wollen.

Snapchat wurde vor allem bei jungen Nutzern populär mit Fotos, die nach dem Ansehen von alleine wieder verschwinden. Inzwischen wird die App auch stärker für Kommunikation genutzt und zu einer Plattform für Medieninhalte ausgebaut. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera ("Spectacles") in Form einer Sonnenbrille, die in den USA nur in so genannten Popup-Stores verkauft wird./so/DP/he

AXC0323 2017-03-01/23:58