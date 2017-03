Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt (pta033/03.03.2017/20:00) - Die SPOBAG AG legt die vorläufigen

untestierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 vor. Die Gesellschaft weißt

nach vorläufigen Zahlen einen Jahresfehlbetrag von -168,1 Euro (Vorjahr: - 927,9

TEUR) aus. Der Bilanzverlust stellt sich auf -1.035,6 Euro (Vorjahr: - 867,4

TEUR). Die Bilanzsumme beträgt per 31.12.2016 noch 98,7 TEUR (Vorjahr: 244,7

TEUR).



Der vollständige Geschäftsbericht wird im Frühjahr 2017 veröffentlicht und auf

der Internetseite unter www.spobag-ag.de im Bereich Veröffentlichungen zur

Einsicht bereitgestellt.



Auch gegenwärtig betreibt die SPOBAG AG keine operativen Geschäfte, sondern

verwaltet weiterhin ausschließlich das eigene Vermögen.



Sascha Magsamen

Vorstand SPOBAG AG



