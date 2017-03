Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hod Hasharon, Israel (pta012/06.03.2017/10:02) - Advanced Vision Technology

(A.V.T.) Ltd. soll von der Danaher Corporation's Product Identification Platform

erworben werden.



Advanced Vision Technology (A.V.T.) Ltd. (6 Hanagar St., Hod Hasharon 45241,

Israel. WKN: 931340 / ISIN: IL0010837248 / XTRA:VSJ; gelistet an der Frankfurter

Wertpapierbörse, Prime Standard) (AVT oder die "Gesellschaft") hat einen Vertrag

mit Pelican Merger Holdings Israel Ltd. und Pelican Merger Sub Ltd.

unterzeichnet, als Folge dessen die Gesellschaft von der Danaher Corporation's

Product Identification Platform übernommen wird. Pelican Merger Holdings Israel

Ltd. hat sich verpflichtet EUR 14,50 (vierzehn Euro und fünfzehn Cent) in Bar

für jede Stammaktie von AVT zu bezahlen.



Die Aktionäre von AVT werden EUR 14,50 (vierzehn Euro und fünfzehn Cent) pro

Stammaktie erhalten. Es ist beabsichtigt AVT als übernehmenden Rechtsträger auf

eine neu gegründete Israelische Tochtergesellschaft firmierend unter Pelican

Merger Sub Ltd. von zu verschmelzen. AVT soll dadurch zu einer

hundertprozentigen (indirekten) Tochtergesellschaft der Danaher Corporation

werden. Das Board of Directors von AVT hat die Übernahme einstimmig

beschlossen und hat einstimmig empfohlen, dass die Aktionäre von AVT der

Transaktion zustimmen.



Die Transaktion unterliegt den marktüblichen Closing Bedingungen,

einschließlich der Zustimmung der Aktionäre von AVT (wobei eine Mehrheit

von mindestens 75% der in der Hauptversammlung vertretenen Stammaktien von AVT

erforderlich ist; vorausgesetzt, dass (i) eine solche Mehrheit zumindest eine

Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre enthält, die keine Großaktionäre

sind, die kein persönliches Interesse an der Transaktion haben und in der

Hauptversammlung anwesend und stimmberechtigt sind; oder (ii) die Aktionäre,

welche keine Großaktionäre sind und kein persönliches Interesse an der

Transaktion haben, die bei der Hauptversammlung anwesend waren und gegen die

vorgeschlagenen Beschlüsse gestimmt haben, 2% oder weniger der Stimmrechte von

AVT halten).



Nach dem Closing der Transaktion ist ein Delisting der AVT Aktien von der

Frankfurter Wertpapierbörse beabsichtigt.

Pelican Merger Holdings Israel Ltd. und Pelican Merger Sub Ltd. haben eine

Stimmrechtsvereinbarung mit Union Investments and Development Ltd. ("Union

Investment"), dem Großaktionär von AVT, geschlossen, wonach Union

Investment sich einverstanden erklärt, für die Durchführung der Transaktion zu

stimmen. Das Closing der Transaktion sowie die Abwicklung der Barabfindung

werden voraussichtlich im zweiten Quartal von 2017 erfolgen. Details der

Abwicklung werden von AVT vor dem Closing bekannt gegeben.



ABOUT AVT

AVT is a global leader in print process control, quality assurance, and press

control for the packaging, labels, and commercial print industries. Backed by

state-of-the-art technology and field-proven solutions, more than 7,000 AVT

systems are installed at customer sites worldwide. AVT is headquartered in

Hod-Hasharon, Israel with sales, marketing, and support offices in the United

States, Europe and China.

ABOUT Danaher's Product Identification Platform

Danaher's Product Identification Platform is a group of technology companies

dedicated to helping customers bring consumer goods from concept to consumer

faster and with improved quality. The companies, including Videojet Technologies,

Pantone, Esko, X-Rite, Linx, FOBA, and Laetus, are simplifying the consumer

goods and packaging value chains around the world through innovative software

and hardware solutions for color selection and communication, product and

packaging design, and production, unique identification with marking and coding,

as well as track and trace.



