München, 7. März 2017

Die BayWa AG hat heute mit der Al Dahra Agriculture LLC und Al Dahra National Investments LLC ("Al Dahra") mit Sitz in Abu Dhabi Verträge zur Gründung einer Joint Venture Gesellschaft in Abu Dhabi geschlossen ("Transaktion"). Al Dahra ist ein führendes Unternehmen in der Agrarindustrie.

Die Joint Venture Gesellschaft soll Gewächshäuser in dem arabischen Land errichten, um künftig Premium-Fruchtgemüse wie Tomaten in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu vermarkten. Das Joint Venture ist Teil der Spezialitätenstrategie des BayWa Konzerns. Mit der Produktion von Agrarspezialitäten erweitert die BayWa ihre Wertschöpfungstiefe, um internationale Wachstumsmärkte für Agrarspezialitäten zu erschließen.

Die BayWa AG wird für das Projekt ein Darlehen von rund 30 Mio. Euro zur Verfügung stellen. Der Vollzug der Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt der zuständigen Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

