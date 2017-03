Vectron Systems AG: Coca-Cola kooperiert mit Branchen-Primus Vectron Systems AG

DGAP-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Kooperation Vectron Systems AG: Coca-Cola kooperiert mit Branchen-Primus Vectron Systems AG 07.03.2017 / 11:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Neue Generation der GetHappy App als Prototyp für mehr Umsatzpotenziale im Außer-Haus-Markt entwickelt - Integrierte Kassensystem-Lösung vereinfacht Handhabung und bietet neue Möglichkeiten der Gästeaktivierung

Gemeinsam mit dem führenden Anbieter von Gastronomie-Kassensystemen, der Vectron Systems AG, investiert Coca-Cola in die neue Generation der GetHappy App. Dazu haben beide Unternehmen einen Kooperationsvertrag geschlossen. Ziel ist es, gemeinsam die führende Online-Marketing-Plattform für den Außer-Haus-Markt aufzubauen. Zu diesem Zweck wird die seit 2015 bestehende GetHappy App mit den Stärken der bonVito-Technologie von Vectron verbunden. Mittels dieser Kassensystemintegration bieten sich für Außer-Haus-Markt-Kunden weitere Möglichkeiten ihre Gäste anzusprechen und zusätzliche Umsatzpotenziale auszuschöpfen. Gleichzeitig wird die Handhabung der App für die angeschlossenen Gastronomen erleichtert. Unabhängig von der Kooperation werden die GetHappy App und die Vectron-Kassensysteme weiterhin getrennt voneinander nutzbar sein. Zur Branchenmesse Internorga (17. - 21. März 2017) in Hamburg präsentieren beide Unternehmen einen Prototyp der neuen GetHappy App-Generation.

Gastronomen können zukünftig ohne Medienbruch Online-Bestellungen oder -Reservierungen aus der GetHappy App in den Vectron-Kassensystemen verarbeiten oder eCoupons vollautomatisch scannen und einlösen. Mit der integrierten Lösung können auch Online-Gutscheine sowie individuelle Gewinnspiele und Verkaufsförderungsaktionen angeboten werden. Mehrwert für den Gastronomen: leichtere Handhabung bei gleichzeitiger Reduzierung von Doppelerfassungen und Bedienfehlern sowie schnellere Bearbeitung von Geschäftsfällen.

Vectron Vorstand Thomas Stümmler: "Coca-Cola und die Vectron Systems AG sind etablierte Partner im Außer-Haus-Markt. Mittels dieser Partnerschaft kombinieren wir unsere Stärken und Ressourcen auf dem Weg, Gastronomiekunden ein deutlich besseres Marketingportal für weiteres Wachstum zu bieten."

Christian Rasche, Head of Digital Customer Activation bei Coca-Cola, ergänzt: "Gastronomen brauchen vollautomatische Komplettlösungen. Mit der Vectron Systems AG haben wir einen starken Partner an unserer Seite. Gemeinsam nutzen wir die Synergien, um mit unseren Kunden im Außer-Haus-Markt zu wachsen und die digitale Transformation für Gastronomen voranzutreiben."

Coca-Cola und Vectron Systems werden das System voraussichtlich im Herbst 2017 in Deutschland einführen. Unterstützt wird die Einführung durch eine umfangreiche Marketing-Kampagne. Mit mehr als 350.000 Downloads und über 10.000 teilnehmenden gastronomischen Betrieben hat die 2015 eingeführte GetHappy einen wichtigen Stellenwert unter den Loyalty Apps eingenommen.

Über Vectron Mit über 190.000 Installationen in mehr als 30 Ländern ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der führenden europäischen Hersteller von Kassensystemen und Marktführer in vielen Branchen. Äußerst robuste Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassen-Komplettlösungen in den Bereichen Gastronomie und Bäckerei im deutschsprachigen Raum und in Benelux gemacht, die Systeme lassen sich jedoch auch in vielen anderen Branchen einsetzen. Mehrere Hundert Fachhandelspartner in 30 Ländern vertreiben die Produkte. Das webbasierte Marketinginstrument bonVito ist ein weiteres Produkt der Vectron Systems AG, das neben zahlreichen Kundenbindungs- und Paymentfunktionen auch ein Online-Reservierungssystem sowie ein -Bestellsystem bietet und in die Kassensysteme integriert werden kann. Bis heute wurden bereits mehr als 5 Mio. bonVito Kundenkarten verkauft und über 3.200 Partnerfilialen erfolgreich angeschlossen. Mehr Informationen unter www.vectron.de.

Über Coca-Cola Die The Coca-Cola Company mit Sitz in Atlanta (USA) ist mit einem Portfolio von mehr als 500 Marken der weltgrößte Anbieter von alkoholfreien Getränken. Weltweit sind wir Anbieter Nummer 1 bei Erfrischungsgetränken mit und ohne Kohlensäure. Zu unserem Sortiment zählen auch Wässer, Sportgetränke, Energydrinks, Tees sowie Heißgetränke. Täglich werden in mehr als 200 Ländern mehr als 1,9 Milliarden Mal Produkte unseres Hauses verzehrt. Weltweit arbeiten mehr als 700.000 Mitarbeiter für Coca-Cola. Wir produzieren immer lokal, in Deutschland seit 1929. Coca-Cola beschäftigt hierzulande rund 9.000 Mitarbeiter. Unser Portfolio umfasst mehr als 80 Produkte aus allen Segmenten alkoholfreier Getränke. Coca-Cola verfolgt eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie und berichtet regelmäßig über die Fortschritte. Im Jahre 2015 zeichnete die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. (Bundesverband) Coca-Cola Deutschland als im Bereich Nachhaltigkeit sehr stark engagierten Hersteller mit einer Goldmedaille aus. Weitere Informationen auf: www.coca-colacompany.com und www.coca-cola-deutschland.de. Folgen Sie uns auch auf Twitter unter @CocaCola_De oder LinkedIn unter www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company.

Kontakt: Thomas Stümmler Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany phone +49 (0)251 2856 - 0 fax +49 (0)251 2856 - 564 www.vectron.de ir@vectron.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

ISIN DE000A0KEXC7

