Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,70 Euro belassen. In der Flugbranche habe es im bisherigen Jahresverlauf sowohl gute als auch schlechte Anzeichen gegeben, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer Branchenstudie vom Dienstag. Nach bislang eher gemischten Zwischenberichten für das vierte Quartal blicke er nun in der Summe positiv auf Fluggesellschaften. Von der Lufthansa seien die Resultate aber noch ausstehend./tih/mis

AFA0078 2017-03-07/15:18

ISIN: DE0008232125