Hod Hasharon, Israel (pta013/08.03.2017/09:33) - Berichtigung einer

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014 - Preis bei der Übernahme der Advanced Vision Technology

(A.V.T.) Ltd.



Advanced Vision Technology (A.V.T.) Ltd. (6 Hanagar St., Hod Hasharon 45241,

Israel. WKN: 931340 / ISIN: IL0010837248 / XTRA:VSJ; gelistet an der Frankfurter

Wertpapierbörse, Prime Standard) (AVT oder die "Gesellschaft") hat am 6. März

2017, 10:02 MEZ/MESZ eine Ad hoc Mitteilung bezüglich der Übernahme von AVT

durch die Danaher Corporation's Product Identification Platform veröffentlicht

(übermittelt durch pressetext.adhoc), wonach Pelican Merger Holdings Israel Ltd.

sich verpflichtet hätte EUR 14,50 (vierzehn Euro und fünfzehn Cent) in Bar für

jede Stammaktie von AVT zu bezahlen. Die korrekte Meldung lautet, dass Pelican

Merger Holdings Israel Ltd. sich verpflichtet hat EUR 14,50 (vierzehn Euro und

fünfzig Cent) in Bar für jede Stammaktie von AVT zu bezahlen. Die Aktionäre von

AVT werden damit EUR 14,50 (vierzehn Euro und fünfzig Cent) pro Stammaktie

erhalten.



