Die NordLB hat das Kursziel für Telefonica nach Jahreszahlen von 11,50 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Seine Gewinnerwartungen seien nicht ganz erfüllt worden seien, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Mittwoch. Wegen des Unternehmensausblicks auf das laufende Jahr habe er aber seine Planzahlen für 2017 und die Folgejahre nach oben angepasst. Vor allem in Spanien und in Südamerika schätzt der Experte die Geschäftsaussichten des Telekomkonzerns hervorragend ein./tih/edh

ISIN: ES0178430E18