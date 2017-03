Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta020/09.03.2017/12:15) - Heute hat die Gesellschaft vom Landgericht

München I ein Schreiben erhalten, in dem ein Versäumnisurteil vom 28.02.2016

übermittelt wurde. Hintergrund ist eine Anfechtungsklage des Aktionärs

Karl-Walter Freitag gegen die Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 1 bis 3 der

außerordentlichen Hauptversammlung der WKM Terrain- und Beteiligungs AG

i.L. vom 15.11.2016, die mit dem Ziel erhoben wurde, diese Beschlüsse für

nichtig zu erklären.



Bevor die Gesellschaft inhaltlich auf das Urteil eingeht, muss festgestellt

werden, dass weder der Gesellschaft unter der auf der Webseite und in der

Hauptversammlungseinladung angegebenen Postanschrift noch dem bisherigen

Liquidator Herrn Hans Heinrich Kainz bzw. dem am 15.11.2016 gewählten Herrn

André Herbert Müller die Klageschrift zugestellt wurde, auf der das ergangene

Urteil basiert. Diesen ungewöhnlichen Umstand hat die Gesellschaft mit heutigem

Datum auch dem Landgericht München I mitgeteilt. Insofern war auch nicht bekannt,

dass das Landgericht München I zur Erörterung des Sachverhalts einen Termin zur

mündlichen Verhandlung anberaumt hatte. Die Gesellschaft war demzufolge nicht

vertreten, worauf Versäumnisurteil erging und die Beschlüsse zu TOP 1

"Beschlussfassung über die Änderung des § 10 der Satzung;", TOP 2 "Neuwahl

des Aufsichtsrates" und TOP 3 "Beschlussfassung über die Bestellung von

Abwicklern" für nichtig erklärt wurden.



Da der Gesellschaft die Klageschrift nicht vorliegt, kann an dieser Stelle

aktuell lediglich der Inhalt des Versäumnisurteils wiedergegeben werden, nicht

aber die Begründungen, weshalb die Beschlüsse angefochten wurden.



Die Auswirkungen werden zurzeit intern bewertet. Insbesondere ist zu prüfen, ob

die zu erwartenden Aufwendungen für eine Wahrnehmung der Rechte der Gesellschaft

die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrages auslösen.



(Ende)



Aussender: WKM Terrain- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft i.L.

Adresse: Engelbertstraße 25, 81241 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: André Müller

E-Mail: wkm_ag@web.de



ISIN(s): DE0007779001 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1489058100043



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 09, 2017 06:15 ET (11:15 GMT)