Walldorf (pta031/09.03.2017/18:40) - Die REALTECH AG hat heute nach einer ersten

Durchsicht der Jahresabschlussdaten die vorläufigen Ergebnisse für das

Gesamtjahr 2016 veröffentlicht. Alle Zahlen für 2016 in dieser Pressemitteilung

sind vorläufig.



Die REALTECH AG erlöste demnach im Geschäftsjahr 2016 einen Konzernumsatz von

22,9 Mio. EUR und erzielte dabei ein Betriebsergebnis (EBIT) von minus 2,0 Mio.

EUR.



Das Betriebsergebnis in 2016 beinhaltet zwei Sondereffekte: Zum einen wird das

Betriebsergebnis belastet durch Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von ca.

1,6 Mio. EUR für eine zum 15.2.2017 umgesetzte Reorganisation und dem damit

einhergegangenen Wegfall von ca. 20 Arbeitsstellen in den deutschen

Landesgesellschaften. Durch die Restrukturierungsmaßnahme soll ab 2017 eine

Reduktion der jährlichen Fixkosten um ca. 1,5 Mio. EUR erreicht werden.



Zum andern ergibt sich ein positiver Effekt auf das Betriebsergebnis von ca. 2,0

Mio. EUR durch den ersten Teilverkauf der REALTECH-Immobilie und -Grundstücke in

Walldorf.



Ohne Berücksichtigung dieser beiden gegenläufigen Einmaleffekte ergibt sich im

Geschäftsjahr 2016 ein operatives EBIT im Konzern von ca. minus 2,4 Mio. EUR,

welches damit besser als erwartet ausfiel.



Der REALTECH-Konzern verfügte zum Stichtag 31.12.2016 über eine Liquidität in

Höhe von insgesamt 6.577 TEUR. Die Ende 2015 gewährten und in 2015 und 2016 in

Anspruch genommenen Mezzanine-Kredite in Höhe von 3,0 Mio. EUR wurden bis zum

31.12.2016 vollständig zurückgeführt. Eine weitere Kredit-Tranche von 0,5 Mio.

EUR wird zum 30.9.2017 zur Rückzahlung fällig.



Ausblick

Im Jahr 2017 wird die bereits in 2016 begonnene Umsetzung unserer strategischen

Konzern-Neuausrichtung konsequent fortgesetzt. Die wichtigen und notwendigen

Innovationen wird die REALTECH AG auch in 2017 mit hohen Investitionen

vorantreiben. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von ca. 3.6 Mio. EUR für die

Entwicklung und die digitale Vermarktung der neuen Softwareprodukte geplant.



Insgesamt wird im Konzern jedoch auch 2017, wie bereits im Jahr zuvor, nochmals

mit einem negativen Betriebsergebnis (EBIT) von operativ ca. 2,5 Mio. EUR zu

rechnen sein, bei einem erwarteten Gesamtkonzernumsatz von ca. 20 Mio. EUR.



Die Umsetzung des Verkaufs des zweiten Bauteils wird planmäßig zur

Jahresmitte 2017 erwartet, was dem Unternehmen erlauben wird, sich dann

vollständig auf die Kernkompetenzen in den beiden Bereichen Digitalisierung und

Solution Business konzentrieren zu können. Das Unternehmen geht davon aus, die

operative Finanzierung in 2017 ohne Fremdkapital sicherstellen zu können.



Der Aufsichtsrat hat heute beschlossen, die Vorstandsbestellung von Herrn

Daniele Di Croce um weitere drei Jahre zu verlängern.



