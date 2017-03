LifeWatch AG: LifeWatch empfiehlt Offerte von AEVIS VICTORIA zur Ablehnung und prüft weitere Angebote

Zug/Schweiz - LifeWatch AG (SIX Swiss Exchange: LIFE), ein führender Entwickler und Anbieter von ferngesteuerten diagnostischen "Digital Health" Dienstleistungen gibt bekannt, dass der Bericht des Verwaltungsrats zur öffentlichen Offerte von AEVIS VICTORIA AG zum Kauf aller LifeWatch-Aktien heute veröffentlicht wurde.

Das Verwaltungsratskomitee von LifeWatch, welches aus vier unabhängigen ("non-conflicted") Verwaltungsratsmitgliedern besteht, hat die Offerte von AEVIS VICTORIA AG einer eingehenden Prüfung unterzogen. Auf Basis dieser Analyse empfiehlt der Verwaltungsrat (unter Ausschluss der parteiischen Mitglieder), die Offerte nicht anzunehmen. Er ist zum Schluss gekommen, dass die Offerte weder im besten Interesse des Unternehmens noch der Aktionäre ist.

Das Verwaltungsratskomitee ist überzeugt, dass sowohl für das Unternehmen wie auch die Aktionäre mehr Wert geschaffen wird, indem LifeWatch die eingeschlagene Strategie im Alleingang oder in Verbindung mit einem geeigneten industriellen Partner weiterverfolgt. Folgende Überlegungen führten zu dieser Überzeugung:

- Ein Zusammengehen mit AEVIS VICTORIA AG ergibt für LifeWatch keinen strategischen Nutzen und auch im Prospekt sind dazu keine klaren Argumente aufgeführt;

- Ein Zusammengehen mit AEVIS VICTORIA AG führt zu keinen Ertrags- oder Kostensynergien;

- Im Bereich Telemedizin lässt AEVIS VICTORIA AG keine klare Strategie und Entwicklung erkennen, zumal es etwa bei Medgate zu zwei wichtigen Kundenabgängen sowie Stellenkürzungen kam (wie vor kurzem bekanntgegeben wurde);

- Das substantielle Risiko der vorgeschlagenen Transaktion wurde im Prospekt von AEVIS VICTORIA AG detailliert erläutert (Integration von LifeWatch in AEVIS VICTORIA AG, keine laufenden Aktivitäten von AEVIS VICTORIA AG in den Geschäftsfeldern von LifeWatch, Ausschöpfung von Synergien etc.);

- Die Bewertung der Transaktion ist ungenügend. Sowohl die Bar- wie die Tauschofferten (basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von Aevis) liegen markant unter dem aktuellen Aktienkurs von LifeWatch. Zudem weisen die Aktien von AEVIS VICTORIA AG nur eine limitierte Liquidität auf.

Das Unternehmen prüft weitere Angebote von anderen Parteien und wird die Aktionäre informieren, sobald es die Situation erlaubt.

Im Anhang finden Sie den vollständigen Board Report in Deutsch, Französisch und Englisch.

Zu LifeWatch AG

LifeWatch AG, mit Hauptsitz in Zug und Kotierung an der SIX Swiss Exchange (LIFE) in der Schweiz, ist ein führender Anbieter von ferngesteuerten diagnostischen "Digital Health" Dienstleistungen. Die Dienstleistungen von LifeWatch liefern den Ärzten wichtige Informationen zur angemessenen Behandlung ihrer Patienten und für bessere Behandlungserfolge. LifeWatch AG verfügt über operative Tochtergesellschaften in den USA, der Schweiz und in Israel und ist die Muttergesellschaft von LifeWatch Services, Inc. und LifeWatch Technologies, Ltd. LifeWatch Services, Inc. ist ein führender US-Anbieter für Herzüberwachungsdienstleistungen. LifeWatch Technologies, Ltd. in Israel ist ein führender Entwickler und Hersteller von Digital-Health-Produkten.

Für weitere Informationen: siehe www.lifewatch.com.

E-Mail Alert: Um regelmässig die neusten Informationen zu LifeWatch zu erhalten und Unterlagen anzufordern, registrieren Sie sich bitte unter https://www.lifewatch.com/Investor-Relations/Alert-Service.html.

