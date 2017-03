Senvion S.A.: Umstrukturierung der Senvion Gruppe zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

13. März 2017 / 08:00 CET

Der Vorstand der Senvion S.A. als Konzernobergesellschaft der Senvion Gruppe hat am 12. März 2017 Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit beschlossen.

Angesichts eines stärker werdenden Wettbewerbs und dem Umfeld eines steigenden Preisdrucks für Windenergieanlagen ist beabsichtigt, die Wettbewerbsfähigkeit der Senvion Gruppe zu steigern, indem die Produktionskapazität konsolidiert und die operativen und personalbezogenen Kosten gesenkt werden.

Zu diesem Zweck sollen Teile der Produktion gemäß den vom Vorstand der Senvion S.A. beschlossenen Maßnahmen verlagert und einige Standorte in Deutschland, unter anderem die Betriebsstätte der Senvion GmbH in Husum, in Trampe und der Standort der PowerBlades GmbH in Bremerhaven, geschlossen werden. Darüber hinaus sollen einige Mitarbeiter an anderen Standorten reduziert werden, um die organisatorische Effizienz zu erhöhen.

Die geplanten Maßnahmen werden zu einer Nettoreduzierung von ca. 660 Mitarbeitern (gerechnet auf der Basis von Vollzeitstellen) hauptsächlich in Deutschland führen.

Der Vorstand der Senvion S.A. geht davon aus, dass die Umstrukturierung zu einer Reduzierung der operativen und personalbezogenen Kosten von insgesamt jährlich ca. 40 Millionen Euro führt. Die einmaligen Kosten der Umstrukturierung sind derzeit noch nicht bezifferbar. Der Vorstand geht aber davon aus, dass die Einsparungen die Umstrukturierungskosten bis spätestens zum Ende des Jahres 2018 aufwiegen werden.

Anja Siehler Position: Senior Manager Capital Markets

Luxembourg [Dienstliche E-Mail Adresse: anja.siehler@senvion.com Dienstliche Telefonnummer: +352 26 00 - 5285

Unternehmen Senvion S.A.

46a, avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

Internet www.senvion.com

ISIN LU1377527517 (Aktie)

WKN A2AFKW

Kontakt: Dhaval Vakil Tel: +44 20 7034 7992 Mobil: +44 7788 390 185 E-mail: dhaval.vakil@senvion.com

Unternehmen: Senvion S.A. 46a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg

ISIN: LU1377527517, XS1223808749, XS1223809390 WKN: A2AFKW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Dublin, Luxemburg

ISIN LU1377527517 XS1223808749 XS1223809390

