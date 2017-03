Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta034/13.03.2017/15:55) - Die AEE Ahaus Enscheder AG hat das

Geschäftsjahr 2016 mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von rund

7 TEUR (Vorjahr 25 TEUR) abgeschlossen.



Dabei wurden Umsatzerlöse in Höhe von 150 TEUR (Vj. 0 TEUR) erzielt. Die

sonstigen betrieblichen Erträge - im Wesentlichen Erträge aus dem Verkauf von

Wertpapieren - beliefen sich auf 169 TEUR (Vj. 234 TEUR). Die Aufwendungen für

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe lagen wie im Vorjahr bei rund 10 TEUR, die

Personalaufwendungen erhöhten sich leicht auf 27 TEUR (Vj. 24 TEUR).



Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 108 TEUR (Vj. 66 TEUR)

umfassen Aufwendungen aus dem Abgang von Wertpapieren von 21 TEUR (Vj. 0 TEUR),

Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 40 TEUR (Vj. 0 TEUR) sowie übrige

betriebliche Aufwendungen in Höhe von 47 TEUR (Vj. 66 TEUR). Die Abschreibungen

auf Wertpapierbestände summierten sich im Geschäftsjahr 2016 auf 173 TEUR (Vj.

106 TEUR). Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses in Höhe von 6 TEUR (Vj.

-3 TEUR) ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von rund 7 TEUR (Vj. 25 TEUR).



Bei einer Bilanzsumme von 681 TEUR (Vj. 937 TEUR) beträgt die Eigenkapitalquote

bei einem Eigenkapital zum Bilanzstichtag von 662 TEUR (Vj. 655 TEUR) rund 97 %

(Vj. 70 %).



Die genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden

Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung des

Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.



