Salzbergen, 14. März 2017: Die H&R GmbH & Co. KGaA (H&R KGaA) gibt bekannt, dass die Gesellschaft beabsichtigt auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 18. Mai 2017 das Grundkapital der Gesellschaft im Wege einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung eines Teils der in der Jahresbilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 ausgewiesenen Kapitalrücklage zu erhöhen. Trotz des bestehenden Verlustvortrags nach HGB hat sich die Geschäftsführung der Gesellschaft vor dem Hintergrund der erfolgreichen Unternehmensentwicklung der letzten beiden Geschäftsjahre für die Ausgabe von sogenannten Gratisaktien entschieden, um die Aktionäre am Erfolg der Gesellschaft partizipieren zu lassen und damit an die Dividendenpolitik früherer Jahre anzuknüpfen. Berechtigt sein werden alle Kommanditaktionäre, die zum Zeitpunkt der Durchführung der Kapitalerhöhung Aktien der H&R KGaA besitzen.

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat werden über den konkreten Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung, in dem insbesondere das Bezugsverhältnis und die weiteren Einzelheiten festgelegt werden, voraussichtlich Anfang April 2017 beschließen. Die Gesellschaft wird hierüber gesondert informieren. Das Bezugsverhältnis wird voraussichtlich in einer Bandbreite von 30 bis 50 zu eins liegen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung hängt davon ab, dass die ordentliche Hauptversammlung am 18. Mai 2017 den erforderlichen Kapitalerhöhungsbeschluss fasst und dieser in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wird.

Die H&R GmbH & Co. KGaA: Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen: Diese Insiderinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Insiderinformation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

