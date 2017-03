Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Gelsenkirchen (pta030/15.03.2017/19:55) - Der Vorstand der Masterflex SE hat

heute auf der Grundlage des durch die Hauptversammlung 2016 geschaffenen

"Genehmigten Kapitals 2016" mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das

Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 8.865.874 Euro um 886.586,00 Euro auf

9.752.460 Euro gegen Bareinlagen zu erhöhen. Dies erfolgt durch Ausgabe von

886.586 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") mit

Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2016.



Die Neuen Aktien werden unter Bezugsrechtsausschluss der Altaktionäre im Rahmen

einer nichtöffentlichen Privatplatzierung begeben und von der J.F. Müller & Sohn

AG aus Hamburg zum Bezugspreis von 6,70 Euro gezeichnet. Aus der Kapitalerhöhung

fließen der Gesellschaft rund 5,9 Mio. Euro brutto zu. Die Aktien aus der

Kapitalerhöhung sollen voraussichtlich am 22. März 2017 in die bestehende

Preisfeststellung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Zulassung der Aktien aus der

Kapitalerhöhung erfolgt prospektfrei.



WEITERE ERLÄUTERUNGEN:

Anlässlich der Akquisition des Fluorpolymer-Spezialisten APT im Dezember 2016

hatte die Masterflex Group schon darüber informiert, dass sie eine

Vergrößerung der Eigenkapitalbasis erwägt. Diese Überlegungen sollen

nun umgesetzt werden. Dr. Andreas Bastin: "Mit dem Emissionserlös aus dieser

Kapitalerhöhung beabsichtigen wir eine effektive und effiziente Stärkung unserer

Eigenkapitalbasis. Damit wollen wir die Masterflex Group weiter ertüchtigen, um

unser langfristiges Ziel, die globale Marktführerschaft in allen von uns

adressierten Märkten, zu erreichen."



Die Transaktion wird von Bankhaus Lampe als Financial Advisor begleitet.



