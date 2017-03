Delticom AG: 0,50 Euro Dividende je Aktie für 2016

Hannover, 16. März 2017 - Die Delticom AG, (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Autozubehör sowie Spezialist im eFood und Experte auf dem Gebiet effizienter Lagerlogistik, erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Konzernergebnis von 4,5 Mio. Euro (2015: 3,4 Mio. Euro) auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter IFRS-Konzernzahlen. Dies entspricht einem Ergebnis von 0,36 Euro je Aktie (verwässert und unverwässert; 2015: 0,28 Euro), ein Anstieg um rund 28 %.

Der Vorstand der Delticom wird der Hauptversammlung - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats - eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividendenzahlung in Höhe von 0,50 Euro je Aktie vorschlagen (2015: 0,50 Euro je Aktie). Die Hauptversammlung wird am 02. Mai 2017 in Hannover stattfinden.

Den vollständigen Geschäftsbericht 2016 wird Delticom am 23. März 2017 auf der Internetseite www.delti.com im Bereich "Investor Relations" zum Download zur Verfügung stellen.

Unternehmensprofil: Delticom ist Europas führender Onlinehändler für Reifen und Autozubehör sowie Spezialist im eFood und Experte auf dem Gebiet effizienter Lagerlogistik. Gegründet im Jahr 1999 betreibt das Unternehmen aus Hannover heute in 68 Ländern mehr als 380 Onlineshops und Webseiten, darunter ReifenDirekt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zur Delticom-Gruppe gehören auch die Shops von Tirendo. Die breite Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden umfasst mehr als 100 Marken und über 25.000 Modelle von Reifen für Pkw, Motorräder, Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse sowie Kompletträder.

Kunden genießen alle Vorteile des modernen E-Commerce: einfaches Bestellen von zu Hause, hohe Lieferfähigkeit und nicht zuletzt attraktive Preise. Die Lieferung erfolgt in durchschnittlich zwei Werktagen nach Hause oder an jede andere Wunschadresse. Alternativ können Kunden ihre Reifen zu einem der weltweit über 43.000 Servicepartner liefern lassen (allein 9.500 in Deutschland), die professionell und kostengünstig die Reifen am Kundenfahrzeug montieren. Über 300.000 Kfz-Neuteile, darunter Motorenöle, Autoersatzteile und Autozubehör runden das Produktangebot ab.

Im Bereich eFood ist Delticom AG führend bei automatisierten Logistikprozessen und bietet ein umfassendes Sortiment an Lebensmitteln an: Allein im Gourmet-Onlinesupermarkt Gourmondo.de sind 17.000 Artikel erhältlich.

Kontakt:

Delticom AG Investor Relations Melanie Gereke Brühlstraße 11 30169 Hannover Tel.: +49 (0)511-936 34-8903 Fax: +49 (0)89-208081147 Email: melanie.gereke@delti.com

