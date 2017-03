Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



+ FFO I steigt um 49,7 % auf Rekordwert von 80,0 Mio EUR

+ Nettoergebnis um 51,1 % auf 124,1 Mio EUR verbessert

+ Verkäufe von 286,7 Mio EUR beurkundet - 617,6 Mio EUR inklusive Gewerbepaket

HanseMerkur, das Anfang 2017 abgeschlossen wurde

+ Bewertungsergebnis mit 206,9 Mio EUR mehr als verdreifacht

+ Auf Grund der Verkäufe niedrigerer FFO I für 2017 erwartet



Wien, 20. März 2017. Die im österreichischen ATX gelistete conwert Immobilien

Invest SE (conwert) erzielte im Geschäftsjahr 2016 Verbesserungen bei praktisch

allen wesentlichen Kennzahlen. Der FFO I (Funds from Operations vor Verkauf und

Einmaleffekten) als wichtige operative Kenngröße von Immobilienunternehmen

stieg gegenüber dem Vorjahr um 49,7 % auf 80,0 Mio EUR (2015: 53,4 Mio EUR). Das

EBIT stieg um 64,2 % auf 297,8 Mio EUR (2015: 181,3 Mio EUR). Unter dem Strich

steigerte conwert das Konzernergebnis nach Ertragsteuern (Nettoergebnis) um 51,1

% auf 124,1 Mio EUR nach 82,1 Mio EUR im Vorjahr. Das Bewertungsergebnis stieg

aufgrund der starken operativen Entwicklung und eines positiven Marktumfelds

deutlich auf 206,9 Mio EUR (2015: 66,0 Mio EUR).



Die Umsatzerlöse lagen stabil bei 505,3 Mio EUR (2015: 506,4 Mio EUR). Dabei

stiegen die Verkaufserlöse insbesondere aufgrund der Verkäufe von Immobilien aus

dem Nicht-Kernbereich auf 286,7 Mio EUR (2015: 272,6 Mio EUR). Aufgrund der

strategischen Verkäufe von Nicht-Kernimmobilien lag der IFRS-Gewinn aus den

Veräußerungen mit 14,2 Mio EUR um 25,0 % niedriger als im Vorjahr (2015:

18,9 Mio EUR). Die IFRS-Marge ging im Jahresvergleich um 2,3 Prozentpunkte

zurück und lag 2016 bei 5,2 %. Der angekündigte Verkauf eines

Gewerbeimmobilienportfolios um rund 331 Mio EUR an die HanseMerkur wurde nach

Jahresende 2016 abgeschlossen. Die Vermietungserlöse reduzierten sich

erwartungsgemäß - auf Grund des gestrafften Portfolios - auf 211,2 Mio EUR

(2015: 226,1 Mio EUR).



Starke operative Entwicklung

conwert erzielte operativ deutliche Verbesserungen: Die Leerstandsrate ging im

Kernbereich Wohnen im Jahresvergleich von 3,1 % auf 2,8 % zurück. Die

Mieteinnahmen stiegen auf Like-for-Like Basis im Kernportfolio gegenüber dem

Vorjahr um 2,9 %. Das Net Rental Result (NRR) lag auf Grund des kleineren

Immobilienportfolios mit 139,2 Mio EUR unter dem Vorjahreswert (2015: 148,8 Mio

EUR). Die NRR-Marge lag stabil bei 65,9 % (2015: 65,8 %); auf bereinigter Basis

bei 87,2 % (2015: 87,2 %).



Bilanzstruktur gestärkt, Verbindlichkeiten reduziert

conwert verbesserte im Geschäftsjahr 2016 die Bilanzstruktur und

Finanzierungsseite deutlich.



Der Loan-to-Value (LTV) - Verschuldungsgrad bezogen auf das Immobilien-vermögen

- wurde weiter gesenkt und lag zum 31. Dezember 2016 bei 40,8 % (31.12.2015:

51,0 %). Die Eigenkapitalquote stieg deutlich auf 48,6 % (31.12.2015: 43,7 %).

Diese positiven Entwicklungen der Bilanzstruktur wurden durch den Abbau von

Fremdkapitalverbindlichkeiten und die Erhöhung des Grundkapitals durch die

Wandlung von 5,25 %- und 4,5 %-Wandelschuldverschreibungen erreicht.



Der durchschnittliche, cashwirksame Finanzierungszinssatz sank zum

Bilanzstichtag deutlich auf nur mehr 1,97 % (2015: 2,32 %). Obwohl das

Finanzergebnis von nicht-cashwirksamen Effekten aus Derivaten belastet war,

verbesserte es sich auf (70,4) Mio EUR (2015: (80,6) Mio EUR).



Ausblick

conwert wird sich auch 2017 auf die weitere Entwicklung des

Wohnimmobilienportfolios in den Kernmärkten konzentrieren. Immobilien im

Nicht-Kernportfolio sollen nach Möglichkeit veräußert werden. Insgesamt

wird im Gesamtjahr ein Verkaufsvolumen von rund 400-450 Mio EUR angestrebt.

Durch den 2016 in die Wege geleiteten Verkauf eines großen

Gewerbeimmobilienportfolios, der Anfang 2017 abgeschlossen wurde, ist ein

beträchtlicher Teil des geplanten Volumens bereits fixiert. Zukäufe und damit

eine Vergrößerung des Portfolios hängen von der Verfügbarkeit von

attraktiven Portfolios am Markt ab.



Die Finanzierungskosten konnten 2016 auf ein Niveau gesenkt werden, das selbst

unter Berücksichtigung des generell niedrigen Zinsumfelds als attraktiv

erscheint. Aufgrund der erfolgreichen Portfoliobereinigung wird der LTV 2017

voraussichtlich auf unter 40 % sinken.



Nachdem conwert den FFO I in den vergangenen beiden Geschäftsjahren mehr als

verdoppeln konnte, wird für 2017 ein FFO I von 64 bis 74 Mio EUR erwartet.

Dieser Rückgang ist vor allem auf die gesunkene Nutzfläche infolge des Verkaufs

von großen Teilen des Portfolios in den Nicht-Kernmärkten 2016 und Anfang

2017 zurückzuführen.



Der Geschäftsbericht 2016 der conwert Immobilien Invest SE wird am 29. März 2017

auf der Webseite http://www.conwert.com veröffentlicht.



Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Einschätzungen und Aussagen, die auf

Basis aller zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen

getroffen wurden. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt

wieder, zu dem sie getätigt wurden. conwert weist darauf hin, dass die

tatsächlichen Gegebenheiten und damit auch die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund

verschiedenster Faktoren von den in dieser Mitteilung dargestellten Erwartungen

abweichen können.



Unternehmenskennzahlen 2016 2015 Änderung

Vermietungserlöse Mio EUR 211,2 226,1 -6,6 %

Veräußerungserlöse Mio EUR 286,7 272,6 5,2 %

Dienstleistungserlöse Mio EUR 7,4 7,7 -3,4 %

Umsatzerlöse gesamt Mio EUR 505,3 506,4 -0,2 %

Ergebnis vor Zu- und Abschreibungen Mio EUR 92,8 116,6 -20,4 %

(EBITDA)

Betriebsergebnis (EBIT) Mio EUR 297,8 181,4 64,2 %

Finanzergebnis Mio EUR (70,4) (80,6) -12,7 %

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) Mio EUR 227,5 100,7 -

Konzernergebnis nach Steuern Mio EUR 124,1 82,1 1) 51,1 %

Funds from Operations vor Verkaufsergebnis Mio EUR 80,0 53,4 49,7 %

(FFO I) 2)

Funds from Operations nach Verkaufsergebnis Mio EUR 80,5 64,8 24,3 %

(FFO II) 3)

Net Rental Result (NRR) Mio EUR 139,2 148,8 -6,5 %

NRR-Marge % 65,9 65,8 0,1 PP

Bereinigte NRR-Marge 4) % 87,2 87,2 0,0 PP

Unverwässertes Ergebnis je Aktie 5) EUR 1,24 0,93 32,4 %

Verwässertes Ergebnis je Aktie 5) EUR 1,19 0,84 42,2 %

FFO I 2) je Aktie 5) EUR 0,85 0,64 32,5 %

1) Nachträgliche Anpassung der Eigenkapitalverteilung auf Mehrheits- und

Minderheitsgesellschafter aufgrund der Neuverteilung einer Kapitalreserve

gemäß IAS 8.41

2) FFO I: Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) - Differenz zwischen Verkaufs- und

Buchwert der verkauften Immobilien + operativer Aufwand Verkaufsergebnis -/+

Immobilienbewertungsergebnis + Abschreibungen und außerplanmäßige

Wertminderungen + unbare Teile des Finanzergebnisses und andere unbare Kosten +

Einmaleffekte

- liquiditätswirksame Steuern auf das Vermietungsergebnis

3) FFO II: FFO I + Differenz zwischen Verkaufs- und Buchwert der verkauften

Immobilien - operativer Aufwand Verkaufsergebnis

4) Marge auf die Netto-Vermietungserlöse (Vermietungserlöse abzüglich

weiterverrechenbare Betriebskosten)

5) basierend auf der durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien, abzgl.

eigener Aktien, in Höhe von 94,6 Mio in 2016 und 83,7 Mio in 2015



Bilanzkennzahlen 31.12.2016 31.12.2015 Änderung

angepasst 1)

Bilanzsumme Mio EUR 2.987,3 2.886,1 3,5 %

Langfristige Mio EUR 838,4 1.028,2 -18,5 %

Kreditverbindlichkeiten

Kurzfristige Mio EUR 294,8 246,3 19,7 %

Kreditverbindlichkeiten

Eigenkapital Mio EUR 1.452,6 1.260,6 15,2 %

Eigenkapitalquote % 48,6 43,7 11,3 %

Gearing % 58,8 107,8 -45,4 %

Unverwässerter EPRA NAV je EUR 16,89 15,61 8,2 %

Aktie

1) Nachträgliche Anpassung der Eigenkapitalverteilung auf Mehrheits- und

Minderheitsgesellschafter aufgrund der Neuverteilung einer Kapitalreserve

gemäß IAS 8.41



Immobilienkennzahlen 31.12.2016 31.12.2015 Änderung

Mieteinheiten Anz 26.711 27.494 -2,8 %

Stellplätze Anz 10.042 11.386 -11,8 %

Gesamtnutzfläche Tsd m ^ 2 2.042 2.176 -6,1 %

Immobilienvermögen Mio EUR 2.784,5 2.692,3 3,4 %

Leerstandsrate % 5,2 6,6 -21,9 %

ø Miete EUR/m ^ 2/M 6,44 6,42 0,2 %

Like-for-Like Mietsteigerung % 2,4 1,5 -

(yoy)

(Ende)



