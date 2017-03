Gesco AG: Kapitalerhöhung erfolgreich bei Investoren platziert

Wuppertal, 21. März 2017 - Die im Prime Standard notierte GESCO AG hat im Zuge eines Accelerated Bookbuilding insgesamt 864.499 neue GESCO-Aktien erfolgreich bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet. Der Platzierungspreis beträgt EUR 23,50 je Aktie. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf rund EUR 20 Mio. Die Frankfurter Investmentbank equinet fungierte bei der Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

Der Vorstand der GESCO AG hat am heutigen Tag mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung der Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 864.499 neuen Aktien beschlossen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2016/2017, d. h. ab 1. April 2016, voll dividendenberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal sowie die börsenmäßige Zulassung der neuen Aktien werden unverzüglich veranlasst.

Der Erlös der Kapitalerhöhung soll nach dem im Januar 2017 abgeschlossenen Erwerb der Pickhardt & Gerlach-Gruppe, Finnentrop, das Eigenkapital der GESCO AG weiter stärken und damit die Basis für weiteres internes und externes Wachstum der GESCO-Gruppe verbreitern.

Wichtige Informationen:

