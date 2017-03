Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BNP Paribas nach einer Investorenveranstaltung in Paris auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Da die französische Bank mit den jüngst vorgelegten Zahlen zum Schlussquartal 2016 die Unternehmensziele bis 2020 präsentiert habe, sei es nun um Details für den Weg dorthin gegangen, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer Studie vom Dienstag. Die Ziele lägen im Einklang mit den Konsenserwartungen. Bevor die Zinsen stiegen und die Unternehmenssteuern in Ländern wie den USA, Frankreich und Belgien reformiert würden, sehe er wenig Spielraum für steigende Schätzungen./gl/tih

