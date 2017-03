Eckert & Ziegler mit Dividendenvorschlag

DGAP-Ad-hoc: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Dividende Eckert & Ziegler mit Dividendenvorschlag 21.03.2017 / 19:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Eckert & Ziegler mit Dividendenvorschlag

Berlin, den 21.3.2017 - Die Eckert & Ziegler AG (ISIN DE 0005659700), ein Spezialist für isotopentechnische Anwendungen in Medizin, Wissenschaft und Industrie, hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Umsatz von rund 138 Mio. EUR abgeschlossen. Wie der Aufsichtsrat auf seiner Bilanzsitzung feststellte, betrug der Jahresüberschuss 9,5 Mio. EUR und das Ergebnis pro Aktie 1,81 EUR. Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2016 wurden damit erreicht.

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 31. Mai 2017 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,60 EUR pro dividendenberechtigter Aktie vorschlagen (Vorjahr: 0,60 EUR). Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Gruppe wird der Hauptversammlung zusätzlich eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 10% der Normaldividende vorgeschlagen. In der Summe beläuft sich der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2016 somit auf 0,66 EUR pro Aktie.

Die finalen Finanzkennzahlen sowie der vollständige Konzernabschluss werden am 23. März 2017 veröffentlicht.

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen: Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de

21.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Eckert & Ziegler Strahlenund Medizintechnik AG

Robert-Rössle-Str.10 13125 Berlin Deutschland Telefon: 49 30 941084-138 Fax: 49 30 941084-112 E-Mail: karolin.riehle@ezag.de Internet: www.ezag.de ISIN: DE0005659700 WKN: 565970

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

556679 21.03.2017 CET/CEST

ISIN DE0005659700

AXC0262 2017-03-21/19:04