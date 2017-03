Die Analysten der Credit Suisse haben ihr Kursziel für die Aktien der Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) von 70,0 Euro auf 69,0 Euro reduziert. Das Votum wurde bei "Neutral" bestätigt.

Der Credit-Suisse-Analyst Gregory Brown sieht das laufende Geschäftsjahr 2017 als ein Übergangsjahr. Eine komplette Streichung der Dividende hatten die Analysten nicht erwartet. SBO möchte größtmögliche Flexibilität um genügend Kapital für mögliche Gelegenheiten zur Verfügung zu haben, interpretieren die Experten diesen Schritt. Zudem haben die Experten ihre Prognosen für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 42 Prozent gesenkt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 der SBO rechnen die Analysten der Credit Suisse mit einem Gewinn von 0,16 Euro je Aktie, zuvor erwartete man 0,66 Euro. Die Schätzung für das darauffolgende Jahr 2018 liegt bei 1,68 Euro je Papier sowie für 2019 bei 3,30 Euro. Die Dividendenprognosen je Papier belaufen sich auf jeweils 0,50 Euro für 2017 und die beiden Folgejahre.

Am Mittwoch am Vormittag notierte die SBO-Aktie an der Wiener Börse um minus 1,01 Prozent auf 63,85 Euro.

ISIN: AT0000946652