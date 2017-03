Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BMW von 103 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Markt schaue derzeit zu sehr auf diverse Risiken wie etwa den Rückgang der Dieselnachfrage in der EU, wobei ihm aber die Wachstumsmöglichkeiten des Autobauers entgingen, schrieb Analystin Kristina Church in einer Studie vom Mittwoch. Anleger sollten beispielsweise das neue 5er-Modell nicht unterschätzen. Chancen böten sich zudem in China und durch den technologischen Fortschritt. Die Expertin überarbeitete ihre Schätzungen./tav/zb

