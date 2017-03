Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 52 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die in Vorwoche vorgelegten Zahlen des Flughafenbetreibers läsen sich wie erwartet, doch habe Fraport mit einem besseren Ausblick zum Passagierwachstum überrascht, schrieb Analyst Rishika Savjani in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte hob seine Gewinnschätzungen. Die neu hinzukommenden Airports in Griechenland und Brasilien sowie Investitionen in Lima und in den Terminalbau am Frankfurter Flughafen dürften aber kurzfristig den freien Barmittelfluss schmälern./tav/zb

ISIN: DE0005773303