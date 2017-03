Die Baader Bank hat die Einstufung für SGL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Er halte an seiner Einschätzung fest, dass der Kohlefaserspezialist in der Endphase seiner langwierigen Restrukturierungen angekommen ist, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Mittwoch. Dies sei Grundlage dafür, dass sich der besondere Wachstumsansatz, den er in der Aktie verborgen sehe, in diesem Jahr allmählich entfalten könne./tih/ck

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0068 2017-03-22/16:12

ISIN: DE0007235301