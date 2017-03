Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta017/23.03.2017/09:50) - Schlumberger Aktiengesellschaft: Sastre Holding S.A. beabsichtigt Erwerb der verbleibenden Aktien



Der Hauptgesellschafter der Schlumberger Aktiengesellschaft, Sastre Holding S.A., teilte dem Vorstand der Schlumberger Aktiengesellschaft mit, sämtliche Aktien der Schlumberger Aktiengesellschaft im Rahmen eines Gesellschafterausschlusses übernehmen zu wollen. Sastre Holding S.A. hält nach einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot bereits einen Anteil am gesamten Grundkapital der Schlumberger Aktiengesellschaft von rund 91,57% und einem Anteil am stimmberechtigten Grundkapital der Schlumberger Aktiengesellschaft von rund 97,37%.



Der Gesellschafterausschluss wird unter Anwendung des Gesellschafterausschlussgesetzes durchgeführt werden. Über den Gesellschafterausschluss der Minderheitsaktionäre wird im Rahmen einer noch einzuberufenden Hauptversammlung entschieden. Die betroffenen Minderheitsaktionäre der Schlumberger Aktiengesellschaft werden eine Barabfindung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des GesAusG erhalten.



Der Erwerb sämtlicher Aktien durch Sastre Holding S.A. führt zu einem Delisting der Aktien der Schlumberger Aktiengesellschaft von der Wiener Börse.



Aussender: Schlumberger Aktiengesellschaft, Heiligenstädter Straße 43, 1190 Wien, Österreich Ansprechpartner: Herr Mag. Wolfgang Spiller Tel.: +43-1-368 22 59-215 E-Mail: wolfgang.spiller@schlumberger.at Website: gruppe.schlumberger.at ISIN: AT0000779061 und AT0000779079 Börse: Amtlicher Handel in Wien



(Ende)



Aussender: Schlumberger Aktiengesellschaft Adresse: Heiligenstädter Straße 43, 1190 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Wolfgang Spiller Tel.: +43-1-368 22 59-215 E-Mail: wolfgang.spiller@schlumberger.at Website: gruppe.schlumberger.at



ISIN(s): AT0000779061 (Aktie), AT0000779079 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1490259000489



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 23, 2017 04:50 ET (08:50 GMT)