Planegg (pta032/23.03.2017/14:15) - Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard, TecDAX) gibt eine heute vereinbarte neue Vertragsstruktur mit dem japanischen Unternehmen Mitsui Norin Co. Ltd. für Medigene's Medikament Veregen® bekannt.



Mit Mitsui Norin bestand seit 2005 ein Vertrag zur Herstellung und Lieferung des Wirkstoffs für Veregen®. Auf Basis neuer unterstützender Daten zu einer längeren Haltbarkeit des Wirkstoffs, geht Medigene derzeit davon aus, dass ein ausreichend hoher Wirkstoffvorrat für eine langjährige Vermarktung des Medikaments deutlich über die maximale Patentlaufzeit hinaus besteht. Daher wurde der gegenwärtige Liefervertrag nun in beiderseitigem Einvernehmen mit Wirkung zum 31. März 2017 beendet.



An dessen Stelle tritt ein neuer Lizenzvertrag am sogenannten Drug Master File (DMF) für Veregen®. Das DMF, für das Medigene nun eine exklusive Lizenz von Mitsui Norin erwirbt, ist eine notwendige Voraussetzung für bestehende und potenzielle weitere Marktzulassungen für Veregen® und damit auch für zukünftige Produktverkäufe durch Vertriebspartner. Die Laufzeit dieser Lizenz ist nicht auf die Patentlaufzeit beschränkt. Darüber hinaus können bei Bedarf die Schritte zur Wiederaufnahme der Wirkstoffproduktion jederzeit wieder eingeleitet werden.



Im Rahmen der Beendigung des Liefervertrags leistet Medigene eine Einmalzahlung von 1,75 Mio. USD an Mitsui Norin. Diesem Betrag sind die Ersparnisse durch den Wegfall einer bestehenden jährlichen Mindestabnahmeverpflichtung gegenüber zu stellen. Eine weitere Zahlung als Kostenerstattung für die Abwicklung der Produktion in Höhe von bis zu 0,5 Mio. USD wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2017 fällig. Weitere finanzielle Angaben zum neuen Lizenzvertrag werden nicht genannt.



