Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie von Danone auf die Liste der "Most Preferred Stocks" im europäischen Nahrungsmittelsektor gesetzt und die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Zu Danone dürfte es in nächster Zeit positive Nachrichten geben, schrieb Analyst Jon Cox in einer Studie vom Donnerstag./ajx/la

