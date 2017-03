Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BASF nach Treffen mit US-amerikanischen und europäischen Chemieunternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Wegen der niedrigen Kostenbasis, hohen Forschungskapazitäten vor Ort und der gut ausgebauten Infrastruktur existierten weiterhin signifikante Wachstumsmöglichkeiten für die Unternehmen in den USA, sodass sich der Investitionsfokus weiter von den Schwellenländern in die Vereinigten Staaten und dort mit Fokus Golfküste verschiebe, schrieb Analyst Tim Jones in einer Branchenstudie vom Donnerstag. BASF zähle weiterhin zu seinen "Top-Picks" in Europa./la/ajx

